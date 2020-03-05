Алиев про игру Милевского: Старичок немного ковыляет, но ничего, красавец – гол сделал

Экс-хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Алесандр Алтев посетил матч Суперкубка Беларуси, в котором "Динамо-Брест" обыграло "Шахтер" из Солигорска (2:0).

- Какие впечатления от матча?

- Самое главное, что кент (Милевский) выиграл, на остальное мне все равно. Старичок немного ковыляет, но ничего, красавец – второй гол сделал. Опыт, видно опыт…

- Как тебе Кики, хавбек Бреста? Машина?

- Кто кто? А черный этот? Мне очень понравился. Но в наше время в киевском "Динамо" таких хватало. Имеешь виду, чтобы я еще больше бананов носил, или что?