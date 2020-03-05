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Алиев про игру Милевского: Старичок немного ковыляет, но ничего, красавец – гол сделал

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Александр съездил на матч старого друга

Алиев про игру Милевского: Старичок немного ковыляет, но ничего, красавец – гол сделал
Новина українською

Экс-хавбек киевского "Динамо" и сборной Украины Алесандр Алтев посетил матч Суперкубка Беларуси, в котором "Динамо-Брест" обыграло "Шахтер" из Солигорска (2:0).

- Какие впечатления от матча?

- Самое главное, что кент (Милевский) выиграл, на остальное мне все равно. Старичок немного ковыляет, но ничего, красавец – второй гол сделал. Опыт, видно опыт…

- Как тебе Кики, хавбек Бреста? Машина?

- Кто кто? А черный этот? Мне очень понравился. Но в наше время в киевском "Динамо" таких хватало. Имеешь виду, чтобы я еще больше бананов носил, или что?

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В статье: Артем Милевский Александр Алиев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Динамо (Брест) Габи Кики
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Источник:
ЧестнОК

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