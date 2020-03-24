Сабо: Кто ожидал, что этот вирус придет и в Украину? Где Китай, а где Украина

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф сабо поделился своим мнением о сложившейся ситуации в Украине и мире в связи с пандемией коронавируса.

— Йожеф Йожефович, сегодняшние реалии изменились — футбол отошел на второй план. Чем вы заняты в условиях карантина?

— Мы футбольные люди, мы привязаны к футболу. Поэтому сейчас нам "отрезали крылья", мы не летаем, находимся только дома. Выхожу из дому только по необходимости — за продуктами. Семью нужно кормить. Поэтому я нахожусь дома, читаю книги. Каждое утро обязательно делаю зарядку, а вечером тоже обязательно прохожу 5 км пешком. Больше ничего выдумать невозможно, будем ждать... Конечно, очень страшновато.

— В магазин ходите в маске?

— Обязательно! И вот наблюдаю, что в магазине 50% людей — без масок. Это несерьезно, ведь это очень серьезная болезнь. Я сейчас всегда одеваю маску — на прогулку, а в магазин — тем более.

— Многие люди сейчас предпочитают массовые закупки продуктов. Как лично вы к этому относитесь? Тоже покупаете с запасом?

— Нет, куда там закупать? В холодильник все не влезет. Да, мясо, вода, кефир, молоко обязательно должно быть в холодильнике. Но это все есть и в супермаркете, поэтому я не могу сказать, что сильно запасаюсь. Лишнего мы не покупаем.

— Можете оценить свое настроение по десятибалльной шкале в связи с карантином?

— Конечно, я расстроен, потому что хочется работать, я всегда в движении, это мое. Когда, например, еду комментировать матч как эксперт в Харьков или Александрию. Поэтому, не скажу, что настроение на 10 баллов, но на 6-7 может быть.

— Исходя из нынешней ситуации, наверное, сейчас очень трудно прогнозировать, когда возобновятся в Европе национальные чемпионаты? Перенесли Евро-2020, даты финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы...

— Как я понимаю, Евро-2020 перенесли для того, чтобы команды смогли завершить свои чемпионаты, и тогда уже будут собираться сборные. Думаю, это правильно. А что касается национальных чемпионатов, полагаю, что все же будет время, чтобы их доиграть. Это будет не спортивное решение, если закончим чемпионаты так, как они есть: эти первые, другие — вторые, а те — третьи. Я считаю, что это не по-спортивному.

Нужно ждать, думаю, скоро придет время, когда это все утихнет. Мы читаем новости, видим, что уже в Китае пошло на убыль. Будем смотреть, какая ситуация в Италии. Мое мнение: благодаря дисциплине, эпидемия должна пойти на убыль, и, возможно, через месяц, будут заканчивать чемпионаты.

— Много вопросов и по чемпионату Украины. Есть разные мнения и предположения, в частности: второй этап и не нужно было вообще начинать. Вы как считаете?

— Нужно было начинать, ведь кто ожидал, что этот вирус придет и в Украину? Я не ожидал, ведь где Китай, а где Украина. А оказалось, что эта беда распространяется очень быстро. Но еще раз хочу повторить: нечего унывать, все равно придет время, когда снова будем комментировать, и снова будет футбол! Я надеюсь, что это будет!