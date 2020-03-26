Конкуренты для Зинченко, интерес Монако к Мудрику и CR7 в АПЛ? Главные новости за 25 марта. Аудио
Информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 25 марта – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Опровержение информации касательно назначения Виктора Скрипника на пост главного тренера киевского "Динамо", конкуренты на позицию Александра Зинченко в "Манчестер Сити", а также другие новости футбола. Потенциальное возвращение Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед" на определенных условиях и интерес "Монако" к хавбеку донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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