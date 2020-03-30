Селюк призвал футболистов и тренеров давать советы людям по конкретным спортивным упражнениям

Футбольный агент Дмитрий Селюк сообщил об особенностях карантина в Барселоне, где он проживает, и раскритиковал флешмоб с выбиванием футболистами рулона туалетной бумаги.

- Слава Богу, все живы здоровы. 18-й день на карантине. Никуда не выходим, все в режиме онлайн - ребенок учится в школе, закупаем продукты. Сидим дома и ждем. Думаю, еще предстоит месяц посидеть.

- Какая ситуация сейчас в Барселоне?

- На сегодняшний день нет ни одного человека на улице кроме тех, кто работает в продуктовых магазинах, аптеках, занимается доставкой, врачей, полицейских. Ежедневно в 20 часов люди в Барселоне открывают окна и хлопают тем, кто находится на посту в то время, когда все - на карантине.

- Вы говорили, что продуктов в магазинах хватает, а вот алкоголя стало меньше. Тенденция не изменилась?

- Наверное алкоголь подвезли (смеется) ...Заказываем понемногу. Но дело в том, что если часто употреблять, то можно спиться. Надо осторожно с этим. Спортивный режим!

Читаю, что футболисты и тренеры по физподготовке запустили идиотский флешмоб, где выбивают рулон туалетной бумаги. Вместо него продемонстрировали бы, какие упражнения надо делать дома, чтобы не было застоя крови. Потому что немало футболистов являются кумирами для своих болельщиков.

Не говорю уже о пересчете денег, материальной помощи. Как минимум - помочь и продемонстрировать пример людям, которые находятся на карантине.

Я убежден, что должен быть очень жесткий карантин. Полукарантин не даст результата. Видим, что было в Италии. Когда их предупреждали, они все равно собирались, исподтишка где-то на квартире. И произошло то, что произошло. Видим статистику.

- В Испании то же...

- Я думаю, эти 3 дня является пиком именно для Испании. А с 1 апреля будет уменьшение количества зараженных. Возможно, еще умирать будут сотнями, но уже сейчас 3 или 4 день есть тенденция, что зараженных становится меньше ...Я разговаривал с медиками, знаю хороших врачей здешних, по их прогнозу, к концу апреля - начале мая это закончится и люди выйдут на улицу .