Белик: Лукашенко застрял в 90-х. Для него заболевшие коронавирусом - просто статистика

Экс-игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Белик высказал свое мнение о том, что в Беларуси продолжают играть в футбол, несмотря на пандемию коронавируса.

"Когда в стране такой авторитарный режим. Когда президент застрял в 90-х и как говорит, лечится чесночком и 100 граммами водочки, а также советует всем играть в хоккей, чтобы не брал коронавирус…

Мы должны понимать, что для них 150 или 1 000 случаев заболевания коронавирусом это просто статистика.

Белорусы должны сами смотреть, что происходитв Европе и делать выводы", - сказал Белик.

Напомним, что Беларусь остается единственной европейской страной, которая продолжает играть в футбол.