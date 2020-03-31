  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белик: Лукашенко застрял в 90-х. Для него заболевшие коронавирусом - просто статистика
В тренде

Белик: Лукашенко застрял в 90-х. Для него заболевшие коронавирусом - просто статистика

Общие новости
(2 голосов)

Белорусы должны сами делать выводы и принимать решения

Белик: Лукашенко застрял в 90-х. Для него заболевшие коронавирусом - просто статистика
Новина українською

Экс-игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Алексей Белик высказал свое мнение о том, что в Беларуси продолжают играть в футбол, несмотря на пандемию коронавируса.

"Когда в стране такой авторитарный режим. Когда президент застрял в 90-х и как говорит, лечится чесночком и 100 граммами водочки, а также советует всем играть в хоккей, чтобы не брал коронавирус…

Мы должны понимать, что для них 150 или 1 000 случаев заболевания коронавирусом это просто статистика.

Белорусы должны сами смотреть, что происходитв Европе и делать выводы", - сказал Белик.

Напомним, что Беларусь остается единственной европейской страной, которая продолжает играть в футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Белик коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...