Блохин: На карантине занимаюсь пилатесом и разгадываю кроссворды

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Олег Блохин рассказал, как поддерживает с семьей бодрость духа в самоизоляции.

– Пока все в порядке, с женой на кулаках со скуки не бьемся. Скучать не приходится, всегда есть чем себя занять. Живем мы за городом, младшие дочки рядом, учатся дистанционно. Карантин соблюдаем, кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Понимаем: всё это серьезно. Самоизоляция многим не нравится, но здоровье – превыше всего.

Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели. У меня тут озеро рядом, можно прогуляться и свежим воздухом подышать. Надо поддерживать себя в норме, а то ведь наслушаешься новостей о коронавирусе, поддашься панике – так и с ума сойти можно.

– На прогулки в маске выходите?

– Нет, маску не надеваю. У меня тут территория закрытая, посторонних нет. Но, приходя домой, непременно мою руки – не потому, что эпидемия, а оттого, что с детства приучили. Могу и спиртом ладони протереть. Вот когда жена с дочками в супермаркет отправляется – непременно респиратор и перчатки надевает. Мы успели маски купить, когда ажиотажа еще не было, но цены уже подскочили. Возвращаются – руки моют, вещи в стирку. Всё, словом, как положено.

– Футбол в мире за редчайшим исключением стал на паузу. За белорусским чемпионатом от безысходности следить не начали?

– За чем там следить! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно.

– Выбор на карантине невелик. Альтернатива – разве что чемпионат Таджикистана…

– Я до такого уровня не опускаюсь. (Смеется). И нашу-то премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан!

– Однако карантин прилично затянулся. За этот месяц не обнаружили в себе новых талантов, о которых прежде и не догадывались?

– Свежих увлечений не появилось. Но и о старых не забываю: до карантина ходил на пилатес, теперь занимаюсь им дома. Поблажек себе не даю. Что еще? (Улыбается). Я не рыбак, марки и монеты не собираю. Под настроение могу почитать, но не электронные, а живые, бумажные книги. От компьютеров и планшетов сильно устают глаза. А еще – любим с женой разгадывать кроссворды. Это занятие хорошо тренирует память.

- Вы, кстати, социальными сетями на досуге не увлеклись? В инстаграме или фейсбуке, как Игорь Беланов, не зарегистрировались?

– Я в интернете только новости просматриваю, но там – часто ссылки на инстаграмы разных футбольных людей встречаю. Вот Игорь серьезные вещи пишет, у него помощники для этого специальные есть, а что большинство там лепит – уму непостижимо! Показывают народу, как пьют, как гуляют.

– Так инстаграм для того и придуман, чтобы жизнь свою с разных ракурсов показывать. Но там теперь в основном карантинные сюжеты. Люди в четырех стенах в одиночестве сидят, развлекаются как могут.

– Кто в одиночестве, а кто и большими компаниями собирается, дни рождения отмечает. Или в футбол да в теннис туалетной бумагой играет.

– Ну, туалетная бумага нынче – главный символ карантина…

– Да ладно, какой там символ! Не от большого ума люди впрок гречкой или бумагой запасаются.

– Вы запасов не делали?

– Разве что макарон, которые дети любят, побольше купили – и то, чтобы не так часто в супермаркет ездить. Гречку я с молоком люблю, но не буду же ее каждый день есть. Мне всё происходящее мои детские годы напоминает, когда народ свечки, соль, сахар и спички оптом скупал.

– А свечки-то зачем?

– (Смеется). Вдруг электричество отключат…