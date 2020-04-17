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Сегодня празднует свое 85-летие экс-капитан киевского Динамо

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(1 голосов)

Турянчик 10 лет защищал цвета столичного клуба

Сегодня празднует свое 85-летие экс-капитан киевского Динамо
Новина українською

Василий Юрьевич Турянчик – экс-футболист, защитник и украинский тренер, заслуженный мастер спорта СССР. Уроженец Закарпатья родился 17 апреля 1935 года – таким образом, сегодня он отмечает свое 85-летие.

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Турянчик начинал играть в футбол в 1949 году в Чинадиево в юношеской команде фабрики. Большую часть карьеры провел в киевском "Динамо" в 1959-1969 годах, на протяжении последних 4 лет выступлений был капитаном команды. Василий Юрьевич Турянчик 4 раза становился чемпионом СССР, в 1966 году вошел в число 33 лучших футболистов сезона.

После окончания карьеры игрока работал главным тренером "Говерлы" и "Закарпатья".

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В статье: Динамо (Киев) Василий Турянчик
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
17.04.2020 в 14:15
Крепкого здоровья,многих лет ! Вы гордость Украины !
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armik (Киев)
17.04.2020 в 13:51
Угу, в Динамо его привезли в автозаке, а как закончил играть и перестали охранять - сбежал.
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Просто Квашин (Харьков)
17.04.2020 в 14:13
Интересный рассказ как ты в дурке побывал... Чмо неблагодарное...
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igor_ignat (Weimar)
17.04.2020 в 13:37
Вітаю Василя Юрійовича з ювілеєм! Здоров'я та Многая літ!!!В.Ю. був моїм тренером, ФК "Приладист" Мукачево у середині 70-х років.
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