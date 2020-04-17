Сегодня празднует свое 85-летие экс-капитан киевского Динамо
Турянчик 10 лет защищал цвета столичного клуба
Василий Юрьевич Турянчик – экс-футболист, защитник и украинский тренер, заслуженный мастер спорта СССР. Уроженец Закарпатья родился 17 апреля 1935 года – таким образом, сегодня он отмечает свое 85-летие.
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Турянчик начинал играть в футбол в 1949 году в Чинадиево в юношеской команде фабрики. Большую часть карьеры провел в киевском "Динамо" в 1959-1969 годах, на протяжении последних 4 лет выступлений был капитаном команды. Василий Юрьевич Турянчик 4 раза становился чемпионом СССР, в 1966 году вошел в число 33 лучших футболистов сезона.
После окончания карьеры игрока работал главным тренером "Говерлы" и "Закарпатья".
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Комментарии (4)
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Просто Квашин (Харьков)
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armik (Киев)
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