Владимир Лютый: У меня в Германии занимается парень из Украины. Дома не играл – родители не хотели платить

Для многих спортсменов заветная мечта - стать олимпийским чемпионом. Но далеко не всем эта вершина покоряется. Владимир Лютый в составе олимпийской сборной СССР достиг этой вершины, выиграв в 1988 году в Сеуле золото Олимпиады. В драматическом матче была повержена сборная Бразилии со счетом 2:1. В чемпионате СССР в составе "Днепра" Владимир Лютый провел десять сезонов, сыграв 250 матчей, в которых забил 51 гол. Становился дважды чемпионом СССР. В 1989 году уехал играть в Германию, где живет и поныне. 20 апреля легенда "Днепра" празднует свой день рождения. Корреспондент UA-Футбол дозвонился к Владимиру Ивановичу, чтобы поздравит его и попросил ответить на вопросы.

- Чем сейчас занимается олимпийский чемпион 1988 года?

- Спасибо за поздравление и что не забываете о бывших футболистах, – откликнулся с улыбкой Владимир Иванович на звонок. - В данный момент сижу на карантине (смеется). А так работаю в футбольном клубе "Ганза Росток" в академии спортивным директором и тренером U-19.

- А когда последний раз приезжали в Украину?

- Как в начале 2017 года уехал, так больше и не возвращался.

- Обиделись на Родину? Хочу процитировать из интервью ваши слова: "У меня украинское гражданство, никаких изменений. Просто тот беспредел украинской власти… Я недолго продержу этот паспорт. Посмотрите, что власть творит с народом. Я значительную часть жизни провел в Германии и хотел вернуться в Украину. Везде коррупция и договорники. В Украине люди просто существуют. Испытал это на собственной шкуре". У вас было две попытки работать в Украине. Сначала недолгое пребывание в Тернополе в 2016 году, а затем такое же короткое в Сумах в 2017 году. Почему не сложилось?

- После трех лет работы в академии в Германии у меня есть с чем сравнивать. Меня пригласили работать в футбольную академию в Тернополь. Почему не долго? Поступило предложение из Грузии возглавить команду высшей лиги "Зугдиди". А сейчас, проработав уже три года в Германии, приобрел хороший опыт. В юношеском футболе есть свои нюансы. Главные пункты, где ты должен работать с детьми и придерживаться приоритета - отработка простой и сложной техники работы с мячом, тактики. С каждым возрастом это все дифференцированно и упорядочено. Но это так отступление.

Приехав в Грузию и проработав почти три месяца, получил зарплату только за один. Но это не серьезно. И в этот момент позвонили знакомые, сказав, что в Украине таиландцы хотят вложить деньги в футбольный клуб. Поэтому приезжай и берись за дело. Поехал в Турцию, встретился с таиландцами, рассказал, как я это вижу, чтобы создать боеспособную команду. Они же оплатили перелет, и дали залог в счет будущей зарплаты. Так как у меня были хорошие контакты с руководством города Сум, предложил им этот вариант, на что получил добро. Из Турции полетел сразу в Сумы оформлять бумаги. В течение пяти недель таиландцы два раза прилетали в Сумы, чтобы подписать необходимые документы. В декабре и январе мы работали над договорами. Задача была через год выйти в высшую лигу. Я начал подбирать тренерский штаб, комплектовать команду.

Но в феврале, когда нужно было платить первую зарплату футболистам и персоналу, наши спонсоры неожиданно исчезли, просто растворились. Я до сих пор не могу понять, с чем это связано. В один день все телефоны и связь оборвались. И человек, которого они поставили, чтобы он курировал команду, был спортивным директором клуба, тоже исчез в мгновение. Руководство нашло других инвесторов, которые поставили условие - возьмем команду, только с нашим тренерским штабом. Мне ничего не оставалось, как вернуться в Германию.

- У вас в тренерской карьере значится работа в Молдове.

- Да, с 2013 по 2015 год работал там и довольно успешно, вывел команду из Первой лиги в элиту. А через год уже выступали в еврокубках. Думал после этого можно прийти в Украину и работать на благо своей страны. Но не тут-то было. Обратился к Павелко, на что он сказал: "Я ничем тебе не могу помочь". Предложил услуги футбольной академии "Днепра". Похожий ответ: "Нам ничего не надо, ты уж очень переквалифицированный".

- А про коррупцию?

- А ничего не поменялось. На сегодняшний день родители платят тренерам "по-черному", чтобы их дети играли. У меня занимается парень из Украины, хороший и перспективный игрок, приехавший с родителями на постоянное место жительства, не играл там. Почему? Потому что родители принципиально не хотели давать деньги, а кто давал тот и играл.

- Но у нас уже избран новый президент. Люди надеются на лучшее.

- А что изменилось в жизни украинцев с приходом новой власти? Практически ничего. Люди надеялись, что с избранием нового президента будут жить хотя бы не "по-новому", а по-другому. Но продолжается пока вся та же коррупция, воровство и обнищание народа. Мне жаль соотечественников.

- Решили после этого принять немецкое гражданство?

- Нет. Так и осталось украинское, и прописка днепропетровская. Я здесь нахожусь временно. У меня точно же такие права, как и у немцев. Если поступит серьезное предложение из Украины, готов тогда вернуться. Есть несколько предложений от местных команд из четвертого дивизиона. А развитие украинского футбола идет не так как здесь. В Германии есть одиннадцать лиг, в которых зарегистрировано пять с половиной миллионов футболистов.

- С кем из бывших соотечественников встречаетесь? Ведь в Германии давно живут и работают Пасулько, Фокин, Савичев, ваш одноклубник по "Днепру" Нейштетер?

- Редко общаемся, у каждого своя жизнь и интересы. У меня есть на кого тратить время: шесть детей и пять внуков.

- Теперь понятно, почему вас не могла забрать к себе ни одна из военных команд Союза. Когда вы окончили институт, были уже дважды папой, не так ли?

- Так получилось (смеется). В то время "Динамо" Киев призвало бы меня первым.

- Прежде чем заняться футболом, вы ходили на занятия по баскетболу. Кто повлиял на ваш выбор в пользу футбола?

- Любовь к футболу превысила силу притяжения. Раньше в футбол брали с 10 лет, а в баскетбол с 7. Баскетбольная секция была прямо во дворе моей школы, а так как любил спорт и игры с детства, то решил не терять времени зря. И как только исполнилось 10, то перешел в футбол, куда меня сразу же приняли. Одно время ходил в обе секции, но со временем понял, что тяжело, поэтому, как оказалось в дальнейшем, сделал правильный выбор. Но первым видом спорта, до баскетбола и футбола, были шахматы. Это тоже вид спорта (смеется). Меня отец научил играть в шахматы в три года, что помогло затем мыслить на футбольном поле (смеется).

Интересная история, связанная с баскетболом. Я занимался в ДЮСШ-5, а мой друг Андрей Шаптала в команде "Чайка", с которой у нас были постоянные "зарубы". Андрей остался в баскетболе, где, как и я, достиг больших успехов: в составе киевского "Будивельника" стал чемпион СССР 1989 года, привлекался в сборную страны.

- Кто был в детстве вашим кумиром?

- В основном игроки "Днепра": Колтун, Собецкий, Гринько, Шнейдерман, Лябик, Паркуян, Романюк. А из "Динамо", конечно же, Блохин, с которым позже довелось поиграть еще вместе. Жили недалеко от стадиона "Метеор", поэтому на футбол "ходил" с раннего детства на плечах у отца. Первый поход состоялся, еще когда был стадион "Металлург", но игры я не помню. А затем в 1966 году открыли новую арену "Метеор", и мы с отцом ходили на каждый поединок. До сих пор помню ту незабываемую атмосферу, которая была на стадионе. Что ни игра - всегда забитая болельщиками арена.

- А вы знаете, что именно Блохин забил свой первый мяч в Высшей союзной лиге именно вратарю "Днепра" Собецкому. Произошло это событие 15 апреля 1972 года на Республиканском стадионе в присутствии 70 тысяч зрителей.

- Смотрел эту игру по телевизору. Помню, Романюк первым забил, а затем Блохин сравнял счет. Итог матча 2:1 в пользу "Динамо". А вот что это был его дебютный гол, до сих пор не знал, даже пересматривая несколько месяцев назад кинохронику.

- Помните свой первый гол в Высшей лиге?

- Такие моменты врезаются, даже впечатываются в памяти навсегда. Принимали в матче открытия сезона 1982 года донецкий "Шахтер". "Горняки" первыми забили. А в конце первого тайма с подачи Коли Федоренко мне удалось сравнять счет, забив мяч Чанову, который думал, что буду бить в дальний угол, а удар получился в ближний. Выиграли тот матч 2:1. Кроме дебютного гола это был еще и мой дебют в Высшей лиге.

- А помните свой последний матч в составе "Днепра" в союзном чемпионате?

Это была игра не чемпионата, а поединок Кубка федерации с минским "Динамо", ноябрь 1989 года. Что интересно, никто из болельщиков не знал, что это моя последняя игра перед отъездом в Германию.

- Вас можно назвать эталоном преданности клубу "Днепр", где вы отыграли десять сезонов. Неужели не было предложений перейти в другие команды?

- Когда в 1986 году у меня были с Емцем разногласия, а в футболе слухи быстро распространяются, тогда было несколько предложений.

- Значит правда, что вы были инициатором смещения Емца, поставив вопрос ребром - или мы уходим, или главный тренер?

- Да. В принципе это и привело к его увольнению. От группы футболистов сказал руководителям, что не знаю, как другие, но я в конце сезона намереваюсь уйти, из-за постоянных конфликтов с Емцем. Когда я улетел с олимпийской командой на сборы, руководство вызвало группу игроков, которые и подтвердили наше недовольство тем, что Владимир Александрович в последнее время работал как диктатор. Они выслушали мнение всех и приняли решение уволить его.

- Вы становились дважды чемпионом СССР в 1983 и 1988 годах. Обе "золотые" медали дороги для вас. Но все же какая из двух больше греет сердце? Угадаю, наверное, первая награда.

- Нет, вторая. "Днепр" для себя подтвердил, что предыдущие успехи не просто случайны, а заслуженные. Помните, как "Заря" раз выстрелив, став чемпионом в 1972 году, а потом не очень блистала. А мы стабильно в течение 80-х, даже после ухода Литовченко и Протасова, оставались командой, добивающееся успехов. Все предрекали, что после их ухода мы распадемся и не сможем достичь прежних результатов. После Емца пришел Кучеревский, который был очень умным и с юмором. Он поверил в нас, а мы ему. Тренер с большой буквы, научивший меня и многих, не только футболу, но и жизни. Даже сейчас приятно вспомнить: чемпионство - 83 и 88 г., бронза - 84 и 85 г., серебро – 87 и 89г., и в том же 1989 году Кубок СССР.

Днепр с Кубком СССР в 1989-м

- И все-таки вспомним "золотой" матч против "Спартака" в 1983. Какие чувства испытывали перед игрой?

- Конечно, был разочарован, что не в составе. Все рвались в бой, и каждому хотелось быть в основе. Вышел за 20 минут до конца матча, заменив Протасова. Но если в целом мы стали чемпионами, добились для родного города и болельщиков заветной цели. А после игры получили незабываемые эмоции.

- В вашей жизни был еще один не менее значимый "золотой" матч - финал олимпийских игр в Сеуле. Часто пересматривали его, когда после вашего паса Юрий Савичев под крики комментатора Маслаченко: "Ну, Савичев убегай, забивай, я тебя умоляю", поставил решающую точку?

- Может, просматривал пару раз.

- И как Родина наградила своих героев?

- Помню, что за финал получили по 5 тысяч долларов, включая и за другие матчи.

- Главный тренер Анатолий Бышовец на вопрос о премиальных за Олимпиаду ответил: "За все вместе – по 15 тысяч долларов каждому. С игроками рассчитались прямо на месте. По тем временам это были большие деньги. 15 тысяч – это пятнадцать 21-х "Волг". Ребята во главе с Михайличенко хотели прямо на месте купить автомобили и загрузить их в трюм "Шолохова". Я пытался помочь им все это организовать – но меня отправили с частью делегации раньше времени. И на этом все закончилось".

- Да, предлагали купить корейские машины, но лично я этот вариант не рассматривал. А на счет премиальных - мы не зацикливались на деньгах. Малого того, даже не знали, сколько нам заплатят в случае выигрыша Олимпиады, Получили за весь турнир только по 5 тысяч, и это были огромные деньги.

- А где храните реликвию – золотую медаль Олимпиады?

- Здесь дома в Германии.

- Можете назвать ТОП-3 лучших матчей в вашей карьере?

- Первый - финал Олимпиады. Второй - матч против тбилисского "Динамо", где мне удалось сделать хет-трик (1984 год - ред.). Третий - матч в составе сборной СССР против Голландии в Киеве, забил победный гол, и мы выиграли 2:1 (1990 год - ред.)

Во время финала Олимпийских Игр 1988 против Бразилии

- Вам пришлось работать со многими тренерами. Емцем и Кучеревским в "Днепре". Лобановским в национальной сборной и с Бышовцем в олимпийской. Все они были выдающиеся личности. Что можете сказать о них?

- Владимиру Емцу повезло, что рядом с ним находился Жиздик, который создавал прекрасные условия для футболистов. Он мог разговаривать и убеждать руководство, что так нужно. Знал, как добывать деньги для развития команды. Его можно назвать нашим министром финансов. Плюс, выросло талантливое поколение футболистов местной школы ДЮСШ - Анатолий Усенко, Виктор Кузнецов, Олег Протасов, Геннадий Литовченко и я. И через некоторое время это дало результат. Днепропетровщина всегда давала хороших футболистов. А всю "черновую работу" делали Леонид Колтун и Анатолий Азаренков, входившие в тренерский штаб "Днепра".

Валерий Лобановский - человек, достигающий своей цели, несмотря ни на что. У него был очень трудный характер, но он великолепный тренер. Его недостаток - он не видел людей, и ему все равно было, с кем он работает. Но, тем не менее, это приводило к успеху. Для меня в первую очередь тренер должен быть человеком, который понимает, что он работает с людьми, а не с игроками. Прежде всего, в игроке нужно видеть человека.

Евгений Кучеревский - это один из тренеров, который мог не только научить чему-то на поле, но и в жизни. Имел подход к каждому футболисту, старался делать для всех, обладал чувством юмора, и с ним было одно удовольствие работать.

Анатолий Бышовец - обладал великолепными человеческими качествами, как тренер имел свои идеи и новшества. Любил цитировать разные афоризмы, стихи, и был очень начитан. У него с Лобановским постоянно шла конкуренция, доказывали - кто из них лучше, где-то критиковали друг друга. Но, несмотря на это, футбол только выигрывал. Они оба многого достигли в тренерской карьере, и добились выдающихся успехов.

- Как вы уже сказали, что между Лобановским и Бышовцем была конфронтация. В подтверждении ваших слов нельзя не вспомнить одно из интервью Бышовца, где он рассказывает об этом: "Точно помню, что, как только мы выиграли в Сеуле, он напечатал статью в "Советском спорте". И там была фраза, что мы выиграли у парикмахеров". Потом как-то мы столкнулись с Лобановским. И я сказал: "Больше так не пиши. Потому что ты даже у парикмахеров на Олимпиаде в Монреале не выиграл. Только третье место занял, причем играя национальной командой на любительском турнире. А когда проиграл чехам весной 76-го и не вышел в полуфинал "Европы", ты что сказал? "Олимпиада важнее!" А теперь говоришь – парикмахеры. Так определись уже, что все-таки важнее!". Так с кем вы там играли? И слышали об этом споре?

- Именно про такой диалог между ними не знал. Зато сейчас узнать об этом интересно (смеется). А на счет парикмахеров, конечно же, Лобановский был не прав. Сборную Бразилию, которую мы обыграли в финале, через шесть лет стала чемпионам мира в США. И почти 80 процентов игроков с олимпийской сборной, играли в национальной.

- Сразу после переезда в Германию вы открыли свою фирму по продаже спортивной одежды и обуви. Бизнес продолжает успешно развиваться?

- Нет. Я его давно закрыл. Когда закончил карьеру, нужно было чем-то заниматься, как-то зарабатывать деньги. Потом понял, что лучшая идея оставаться в футболе, и делать то, что лучше всего знаешь. Если уже не играешь, то можно обучать тому, что умеешь.

- Вы всю карьеру посвятили "Днепру". В 2018 году клуб отметил свое 100-летие, а через год исчез с футбольной карты. Какие чувства испытали, узнав об этом?

- Никаких. А какие чувства можно испытывать, когда ты отдал столько лет родному клубу. И этот же клуб через много лет говорит тебе, что ты никто и ты не нужен. Это люди, которые управляли "Днепром", довели до такого печального конца.

- Следите ли за чемпионатом Украины?

- По мере возможности, так как не имею все каналы, где показывают украинский футбол. "Шахтер" и "Динамо" для чемпионата Украины топ - команды. Например, "горняки" в Бундеслиге могли бы бороться за место в тройке. Их последняя игра в Лиге Европы против "Вольфсбурга" показала это, донетчане были намного сильнее оппонента. А киевляне могли быть середняком немецкой лиги. Все остальные команды – это вторая Бундеслига.