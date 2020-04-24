Турнир Банникова в этом году не состоится

17-й по счету международный турнир памяти первого президента национальной федерации футбола Виктора Банникова должен был проходить в период с 25 по 31 августа текущего года.

В традиционных соревнованиях планировалось участие юношеских сборных U-16/17 (игроки 2004 года рождения) Украины, Армении, Латвии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии.

Но из-за пандемии и карантина турнир в Украине в этот срок был отменен. Его перенесено на 2021. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

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Команду Сергея Нагорняка, которая должна была выступить на Турнире Банникова, 7-го, 10-го и 13 октября во Грузии ждут первые официальные матчи - поединки отбора на чемпионат Европы (U-17) 2021, в которых соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Грузии и Литвы.

Первым победителем турнира Банникова в 2002 году стала сборная Польши. Но чаще всего - шесть раз (2003, 2005, 2006, 2011, 2012, 2018) - в соревнованиях побеждали украинцы. Еще 4 раза сильнейшей становилась сборная Турции (2004, 2007, 2013, 2019), дважды - команда Грузии (2016 2017). По одному разу торжествовали итальянцы (2008), сербы (2009) и чехи (2010). В 2014-м и 2015 годах из-за нестабильной ситуации в Украине турнир не проводился.