Сборная Украины U-16 запланировала сбор в августе

На этой неделе, 24-29 апреля, должен был проходить Турнир развития УЕФА с участием юношеских сборных U-16 Украины, Финляндии, Австрии и Ганы.

Но из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решению УЕФА международный турнир в Финляндии, где подопечные Сергея Нагорняка должны были сыграть 24-го, 26-го и 29 апреля, в этот срок был отменен.

7-го, 10-го и 13 октября на юношескую сборную Украины U-16/17 (футболисты не старше 2004 года рождения) в Грузии ждут первые официальные матчи - поединки квалификационного раунда чемпионата Европы (U-17) 2021, в которых соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Грузии и Литвы.

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Ключевой для нашей команды этап подготовки пройдет в Киеве с 20 по 31 августа. Сборная Украины будет хозяином турнира Виктора Банникова. В этих соревнованиях также примут участие команды Армении, Латвии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии.