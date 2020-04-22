  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Юношеские сборные Украины
  4. Сборная Украины U-16 запланировала сбор в августе
В тренде

Сборная Украины U-16 запланировала сбор в августе

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

Вместо апрельских

Сборная Украины U-16 запланировала сбор в августе
Новина українською

На этой неделе, 24-29 апреля, должен был проходить Турнир развития УЕФА с участием юношеских сборных U-16 Украины, Финляндии, Австрии и Ганы.

Но из-за пандемии коронавируса и вердикта исполкома УЕФА о приостановлении всех футбольных мероприятий к дополнительному решению УЕФА международный турнир в Финляндии, где подопечные Сергея Нагорняка должны были сыграть 24-го, 26-го и 29 апреля, в этот срок был отменен.

7-го, 10-го и 13 октября на юношескую сборную Украины U-16/17 (футболисты не старше 2004 года рождения) в Грузии ждут первые официальные матчи - поединки квалификационного раунда чемпионата Европы (U-17) 2021, в которых соперниками "сине-желтых" будут команды Бельгии, Грузии и Литвы.

Читайте такжеСборная Украины U-16 одержала победу на Кубке Эгейского моря

Ключевой для нашей команды этап подготовки пройдет в Киеве с 20 по 31 августа. Сборная Украины будет хозяином турнира Виктора Банникова. В этих соревнованиях также примут участие команды Армении, Латвии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Нагорняк Мемориал Банникова Украина U-16 тренировочный сбор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...