Сборная Украины U-16 одержала победу на Кубке Эгейского моря. После двух поражений
Поборются за 5 место
Последний матч в группе на турнире "Кубок Эгейского моря" юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2004 года рождения) проводила против команды Северной Македонии, которая, как и "сине-желтые", проиграла 2 предыдущие свои поединки.
Поэтому в этом соперничестве решалось, какая из команд поспорит за 5 место.
В итоге все решил гол на 69-й минуте, который записал на свой счет защитник львовских "Карпат" Богдан Слюбик. 1:0.
Завтра, 21 января, "сине-желтые" в матче за пятое место сыграют с командой Танзании, которая стала третьей в группе А. Начало встречи - в 11.00 по киевскому времени.
Международный турнир "Кубок Эгейского моря" (U-16). Группа В.
Украина - Северная Македония - 1: 0 (0: 0)
Гол: Слюбик (69).
Украина (U-16): Герета, Русяк (Ситников, 60), Матвеев (Слюбик, 3), Тимошенко (Китела, 46), Коренков (Сологуб, 60), Луфаренко (Почапский, 46), Федор, Славов, Добрянский, Варфоломеев (Ярмолюк, 46), Мельничук.
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