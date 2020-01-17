Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение на Кубке Эгейского моря

Юношеская сборная Украины U- 16 провела свой второй поединок на товарищеском турнире Кубок Эгейского моря, который проходит в Турции.

Играя против сверстников из Албании, команда Сергея Нагорняка пропустила уже на 1-й минуте, и хоть и имела в течении поединка много моментов, отыграться так и не смогла.

Таким образом, украинцы с двумя поражениями в двух матчах замыкают турнирную таблицу своей группы. Следующий матч Украина U-16 проведет в воскресенье, 19 января, против Северной Македонии.

Украина - Албания 0:1

Гол: (1).

Украина U-16: Дубовой, Слюбык, Матвеев (Мельничук, 66), Китела, Коренков (Луфаренко, 80), Федор, Добрянский (Славов, 46), Ситников (Русяк, 46), Ярмолюк, Вирич (Сологуб, 66), Почапский.