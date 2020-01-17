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Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение на Кубке Эгейского моря

Юношеские сборные Украины
(1 голосов)

На сей раз - албанцам

Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение на Кубке Эгейского моря
Новина українською

Юношеская сборная Украины U- 16 провела свой второй поединок на товарищеском турнире Кубок Эгейского моря, который проходит в Турции.

Играя против сверстников из Албании, команда Сергея Нагорняка пропустила уже на 1-й минуте, и хоть и имела в течении поединка много моментов, отыграться так и не смогла.

Таким образом, украинцы с двумя поражениями в двух матчах замыкают турнирную таблицу своей группы. Следующий матч Украина U-16 проведет в воскресенье, 19 января, против Северной Македонии.

Украина - Албания 0:1

Гол: (1).

Украина U-16: Дубовой, Слюбык, Матвеев (Мельничук, 66), Китела, Коренков (Луфаренко, 80), Федор, Добрянский (Славов, 46), Ситников (Русяк, 46), Ярмолюк, Вирич (Сологуб, 66), Почапский.

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В статье: Сергей Нагорняк Украина U-16
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
17.01.2020 в 23:25
значит тренер тупой--меняйте
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Andreyko (Вінниця)
17.01.2020 в 23:21
дно пройдене починаєм бурити глибше....
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