Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение на Кубке Эгейского моря
На сей раз - албанцам
Юношеская сборная Украины U- 16 провела свой второй поединок на товарищеском турнире Кубок Эгейского моря, который проходит в Турции.
Играя против сверстников из Албании, команда Сергея Нагорняка пропустила уже на 1-й минуте, и хоть и имела в течении поединка много моментов, отыграться так и не смогла.
Таким образом, украинцы с двумя поражениями в двух матчах замыкают турнирную таблицу своей группы. Следующий матч Украина U-16 проведет в воскресенье, 19 января, против Северной Македонии.
Украина - Албания 0:1
Гол: (1).
Украина U-16: Дубовой, Слюбык, Матвеев (Мельничук, 66), Китела, Коренков (Луфаренко, 80), Федор, Добрянский (Славов, 46), Ситников (Русяк, 46), Ярмолюк, Вирич (Сологуб, 66), Почапский.
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