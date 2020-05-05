Поделить на всех: кандидат в президенты УПЛ придумал, что делать с деньгами УЕФА

Кандидат на пост президента УПЛ Михаил Метревели рассказал, как поступить с выделенными УЕФА для УАФ деньгами. Михаил предложил поделить 4,3 миллиона евро между клубами Премьер-лиги, Первой и Второй лиг, а также профессиональными женскими командами.

"Пандемия коронавируса станет первым вызовом, с которым придется столкнуться УПЛ. Коронавирус не обошел стороной никого. Клубы и их владельцы потеряли доходную часть. В этой ситуации футбольные власти обязаны помочь. Например, буквально на прошлой неделе УЕФА официально выделил Украине 4,3 миллиона евро на преодоление последствий коронавируса в футболе.

В сложившейся форс-мажорной ситуации УАФ могла бы поддержать профессиональные клубы. Причем не только 12 клубов УПЛ, но и все клубы Первой и Второй лиг, а также профессиональные женские клубы. Всего получится около 65 команд. Справедливо будет, если УАФ раздаст эти 4,3 миллиона евро от УЕФА равными суммами всем клубам.

Для многих команд эта сумма в 60-65 тысяч евро может стать залогом выживания в текущих условиях. Клубы смогут за счет этой суммы пройти тесты на коронавирус, подготовиться к выходу из карантина, начать тренировки и поддержать сотрудников – обслуживающий и временный персонал, сотрудников стадионов, баз и т.д.", – сказал Метревели.