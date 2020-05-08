Лучшая команда в истории независимой Украины. ОПРОС
Голосуем!
УЕФА запустил опрос на лучшую команду в истории независимой Украины.
Мы со своей стороны не можем не добавить к их списку самую свежую вариацию сборной, которая пробилась на ЕВРО.
Потому у нас выходит шесть сильных кандидатов.
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
08.05.2020 в 12:48
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