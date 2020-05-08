Лучшая команда в истории независимой Украины. ОПРОС

УЕФА запустил опрос на лучшую команду в истории независимой Украины.

Мы со своей стороны не можем не добавить к их списку самую свежую вариацию сборной, которая пробилась на ЕВРО.

Потому у нас выходит шесть сильных кандидатов.

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