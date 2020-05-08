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Официально: ФИФА разрешила до конца сезона проводить по 5 замен

Общие новости
(1 голосов)

Вводит ли данное правило, каждая ассоциация будет решать сама

Официально: ФИФА разрешила до конца сезона проводить по 5 замен
Новина українською

ФИФА официально объявила о том, что во время доигрывания нынешнего сезона всем командам в официальных турнирах будет разрешено проводить по 5 замен в матче.

Данное решение также поддержал и международный совет футбольных ассоциаций (IFAB).

Это сделано для того, чтобы командам было легче справиться с уплотненным графиком. Впрочем, каждая местная федерация будет сама решать, вводить ли в каждой отдельной стране это правило.

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Данное правило будет распространяться на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года. Таким образом, на турниры следующего сезона это правило распространяться не будет.

Также сообщается, что замены будет дозволено делать в три захода. Таким образом, количество пауз, связанных с заменами, не возрастёт. Возможность менять футболистов в перерыве сохраняется. Неиспользованные замены останутся в распоряжении команд, если встреча перейдёт в дополнительное время.

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В статье: ФИФА коронавирус
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Источник:
FIFA

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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
08.05.2020 в 18:23
Ничего плохого в этом решении ФИФА,не вижу!!!
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