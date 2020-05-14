Денисов: Хочу перейти на украинский язык, даже готовлюсь к этому

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, что хочет начать вести программу "Великий футбол" на украинском языке.

– Вышел закон о языках, он как бы вынуждал вас перейти на украинский. Смогли бы программу на украинском провести?

– Конечно. Я хочу перейти на украинский язык, даже готовлюсь к этому. Все планерки по "Великому футболу" я провожу на украинском языке. У нас такой договор с Володей Крамаром. На работе, когда ко мне обращаются на украинском, я отвечаю и разговариваю на украинском.

Я пытаюсь допрактиковать уровень до естественного, разговорного. Если бы я был сам в студии, как в формате "Футбольного уик-энда", то давно уже перешел бы, потому что проще, если это one man show.

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А здесь где-то переживаю упустить скорость реакции на своих собеседников, боюсь, что от этого немножко потеряет программа. Но мне это уже под горлом стоит – я хочу вести программу на украинском языке.

И это не потому что закон. По закону есть ограничения. "Великий футбол" выходит в офф-прайме, я могу его вести без проблем на русском языке. Вопрос не в законе, вопрос, что я сам хочу вести свою программу на украинском языке.