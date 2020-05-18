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Комитет арбитров УАФ выдвинул условия по обслуживанию спаррингов во время карантина

Общие новости
(1 голосов)

Только после обращения в УПЛ или ПФЛ и с финансовыми гарантиями

Комитет арбитров УАФ выдвинул условия по обслуживанию спаррингов во время карантина
Новина українською

Все клубы, которые намерены провести товарищеские матчи, должны заранее обращаться в соответствующим лигам. Этого требует Комитет арбитров УАФ.

Если Лига позволяет проведение товарищеского матча, она должна обратиться за разрешением о привлечении официальных лиц матча (арбитры, ассистенты арбитров) в Комитет арбитров.

Официальным лицам матча (ОЛМ) всех уровней соревнований категорически запрещается проведение любых матчей, в том числе товарищеских, без получения на это разрешения от комитета.

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Назначение на такие товарищеские матчи может осуществлять только непосредственно Комитет арбитров после получения соответствующих писем-обращений от УПЛ и ПФЛ. В них должны быть также такие разрешения и обязательства:

  1. разрешение от соответствующей лиги на их проведение
  2. обязательства по обеспечению безопасности для здоровья ОЛМ
  3. обязательства по организации и проведению тестов на коронавирус для ОЛМ
  4. финансовые гарантии по уплате всех расходов, связанных с организацией и проведением тестов на коронавирус (тест за 3 дня до матча, но в любом случае с получением его результата минимум за 24 часа до начала такого матча)
  5. финансовые гарантии по обеспечению проезда в обе стороны, проживание и питание ОЛМ (в случае если это потребуется)
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В статье: Товарищеский матч ПФЛ Контрольный матч УПЛ спарринг Комитет арбитров УАФ карантин
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Комментарии (2)
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cavo50
18.05.2020 в 12:49
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Байкал (Lviv)
18.05.2020 в 12:46
Зараз всі судді пройдуть тестування на короновірус за рахунок клубів, а комітет спише з свого рахунку ,що це вони оплатили. Плюс каса мимо йде за обслуговування ( бо судді місцеві будуть отримувати кошти,а боси в кабінетах -ні) . А так не канає. Пердуни також їсти хочуть
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simargl (Чернигов)
18.05.2020 в 11:21
Как всё сложно у них там ...
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