Комитет арбитров УАФ выдвинул условия по обслуживанию спаррингов во время карантина
Только после обращения в УПЛ или ПФЛ и с финансовыми гарантиями
Все клубы, которые намерены провести товарищеские матчи, должны заранее обращаться в соответствующим лигам. Этого требует Комитет арбитров УАФ.
Если Лига позволяет проведение товарищеского матча, она должна обратиться за разрешением о привлечении официальных лиц матча (арбитры, ассистенты арбитров) в Комитет арбитров.
Официальным лицам матча (ОЛМ) всех уровней соревнований категорически запрещается проведение любых матчей, в том числе товарищеских, без получения на это разрешения от комитета.
Назначение на такие товарищеские матчи может осуществлять только непосредственно Комитет арбитров после получения соответствующих писем-обращений от УПЛ и ПФЛ. В них должны быть также такие разрешения и обязательства:
- разрешение от соответствующей лиги на их проведение
- обязательства по обеспечению безопасности для здоровья ОЛМ
- обязательства по организации и проведению тестов на коронавирус для ОЛМ
- финансовые гарантии по уплате всех расходов, связанных с организацией и проведением тестов на коронавирус (тест за 3 дня до матча, но в любом случае с получением его результата минимум за 24 часа до начала такого матча)
- финансовые гарантии по обеспечению проезда в обе стороны, проживание и питание ОЛМ (в случае если это потребуется)