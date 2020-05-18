Комитет арбитров УАФ выдвинул условия по обслуживанию спаррингов во время карантина

Все клубы, которые намерены провести товарищеские матчи, должны заранее обращаться в соответствующим лигам. Этого требует Комитет арбитров УАФ.

Если Лига позволяет проведение товарищеского матча, она должна обратиться за разрешением о привлечении официальных лиц матча (арбитры, ассистенты арбитров) в Комитет арбитров.

Официальным лицам матча (ОЛМ) всех уровней соревнований категорически запрещается проведение любых матчей, в том числе товарищеских, без получения на это разрешения от комитета.

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Назначение на такие товарищеские матчи может осуществлять только непосредственно Комитет арбитров после получения соответствующих писем-обращений от УПЛ и ПФЛ. В них должны быть также такие разрешения и обязательства: