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В субботу 16 мая Олимпик сыграет спарринг с Черкащиной
Команды постепенно втягиваются в тренировочный процесс
Донецкий "Олимпик" определился с первым спарринг-партнером после выхода из карантина.
В субботу 16 мая в Счастливом дончане сыграют с перволиговской "Черкащиной".
Начнется поединок в 16:00.
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