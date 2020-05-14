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В субботу 16 мая Олимпик сыграет спарринг с Черкащиной

Премьер-лига
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Команды постепенно втягиваются в тренировочный процесс

В субботу 16 мая Олимпик сыграет спарринг с Черкащиной
Новина українською

Донецкий "Олимпик" определился с первым спарринг-партнером после выхода из карантина.

В субботу 16 мая в Счастливом дончане сыграют с перволиговской "Черкащиной".

Начнется поединок в 16:00.

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В статье: Олимпик (Донецк) Черкащина (Черкассы)
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