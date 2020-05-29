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Павелко: Были приняты решения о возобновлении областных чемпионатов

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Футбол в регионах возвращается

Павелко: Были приняты решения о возобновлении областных чемпионатов
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Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол анонсировал возобновление сезона в региональных чемпионатах, при этом заявив, что юношеские и детские турниры возобновлены не будут.

"В регионах прошлы консультации с участием подразделений здравоохранения. Были приняты решения о возобновлении областных чемпионатов.

Юношеские и детские турниры были прекращены. Но что касается взрослых, практически во всех областях, за исключением трех-четырех, оптимистический настрой", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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