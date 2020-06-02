Опция в контракте Месси и переезд Ярмоленко в Турцию? Главные новости за 1 июня. Аудио

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Турецкий гранд ведет переговоры с английским "Вест Хэмом" об аренде Андрея Ярмоленко, но это не все новости. Календарные подробности Ла Лиги и Серии А, судьба опции о бесплатном переезде в трудовом договоре капитана "Барселоны" Лионеля Месси и реализованный шанс Одиона Игало в "Манчестер Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.