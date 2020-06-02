Опция в контракте Месси и переезд Ярмоленко в Турцию? Главные новости за 1 июня. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеИнтерес к Ярмоленко, календарь Ла Лиги и Серии А, победа Лейпцига. Главные новости за 1 июня
Турецкий гранд ведет переговоры с английским "Вест Хэмом" об аренде Андрея Ярмоленко, но это не все новости. Календарные подробности Ла Лиги и Серии А, судьба опции о бесплатном переезде в трудовом договоре капитана "Барселоны" Лионеля Месси и реализованный шанс Одиона Игало в "Манчестер Юнайтед". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...