Динамо Киев помогло собрать более ста тысяч гривен для детей клиники Охматдет

В акции #Станькумиром, которая была приурочена к Международному дню защиты детей, одними из самых популярных лотов стали мячи с автографами футболистов "Динамо".

Все собранные средства пойдут на закупку медикаментов для 68 детей, проходящих лечение от рака в национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

В рамках проекта можно было заказать мотивационное видеоприветствие от Сергея Сидорчука, Георгия Бущана и Александра Караваева. А также автографы игроков команды на фирменном динамовском мяче. Последний лот пользовался повышенной популярностью. В итоге за три дня акции было собрано 112 484 гривны и большинство участников проекта решили продолжить сбор средств.

"Чужой беды не бывает, а особенно больно, если непростая ситуация касается детей, - отметил капитан "Динамо" Сергей Сидорчук. – Но любую проблему можно решить общими усилиями. Надеюсь, что мы не только смогли дать шанс на счастливую жизнь маленьким ребятишкам, но и привлекли внимание к существующей проблеме".

"Благотворительность, а тем более помощь детям - социальная ответственность, - считает Георгий Бущан. - Их улыбки, смех, счастливые лица и надежда на выздоровление – главная награда, которая лично мне придает силы в жизни. Надеюсь, что этот проект станет началом большого дела, к которому присоединятся как можно больше людей".

Также в акции приняли участие двукратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Слава Медведенко, многолетний лидер сборной Украины по теннису Сергей Стаховский, легенда украинского велоспорта, спортивный директор американской команды Мирового тура "Трек-Сегафредо" Ярослав Попович, единственная в истории Украины чемпионка мира по профессиональному боксу Алина Шатерникова, олимпийская чемпионка-2014 по биатлону Елена Пидгрушна, олимпийский чемпион-2018 Александр Абраменко (лыжная акробатика), трехкратная чемпионка мира в категории фитнес-бикини Анна Круковская и целый ряд звезд шоу-бизнеса.