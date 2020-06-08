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Демьяненко: В УАФ буду отвечать за футбол. Футбольный человек за футбол и отвечает

Общие новости
(1 голосов)

В структуре УАФ произошли некоторые перестановки

Демьяненко: В УАФ буду отвечать за футбол. Футбольный человек за футбол и отвечает
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое назначение на новую должность.

– Это было неожиданно, конечно. Но, думаю, с моим опытом, который я прожил в футболе, я помогу УАФ опытом, видением во благо украинского футбола. Это самое главное.

- За что будете отвечать?

– За футбол, как всегда. Футбольный человек за футбол и отвечает.

- Нет какой-то конкретики?

– Общее. Футбольное. Там и другие вопросы будут, но в основном футбол. Цели одни – чтобы украинский футбол развивался как можно лучше. Это самое главное. Показатель – национальная сборная Украины.

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В статье: Анатолий Демьяненко УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
08.06.2020 в 21:15
слуг футбола больше чем команд--надо сокращять дармоедов а они всё набирают
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