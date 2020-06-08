Демьяненко: В УАФ буду отвечать за футбол. Футбольный человек за футбол и отвечает

Первый вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал свое назначение на новую должность.

– Это было неожиданно, конечно. Но, думаю, с моим опытом, который я прожил в футболе, я помогу УАФ опытом, видением во благо украинского футбола. Это самое главное.

- За что будете отвечать?

– За футбол, как всегда. Футбольный человек за футбол и отвечает.

- Нет какой-то конкретики?

– Общее. Футбольное. Там и другие вопросы будут, но в основном футбол. Цели одни – чтобы украинский футбол развивался как можно лучше. Это самое главное. Показатель – национальная сборная Украины.