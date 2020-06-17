Золото для Реброва и Баварии, полмиллиона на тесты от Суркиса. Главные новости за 16 июня. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Чемпионства для "Фради" Сергея Реброва и "Баварии" Ханси Флика, "Карпаты" возобновляют тренировки после двухнедельной коронавирусной паузы, но и это не все наши новости на сегодня. Гельзин собирается выкупить бренд "Черноморца", президент "Динамо" перечисляет для клубов ПФЛ полмиллиона гривен, а Булеца и Супряга остаются в "Днепре-1". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.