Золото для Реброва и Баварии, полмиллиона на тесты от Суркиса. Главные новости за 16 июня. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 июня – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.
Читайте такжеРебров - чемпион, Салатница Баварии, Карпаты выходят из карантина. Главные новости 16 июня
Чемпионства для "Фради" Сергея Реброва и "Баварии" Ханси Флика, "Карпаты" возобновляют тренировки после двухнедельной коронавирусной паузы, но и это не все наши новости на сегодня. Гельзин собирается выкупить бренд "Черноморца", президент "Динамо" перечисляет для клубов ПФЛ полмиллиона гривен, а Булеца и Супряга остаются в "Днепре-1". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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