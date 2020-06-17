Ребров - чемпион, Салатница Баварии, Карпаты выходят из карантина. Главные новости 16 июня

Украинский наставник потихоньку превращается в героя венгерского футбола. Уже второй год кряду Сергею Реброву и его "Ференцварошу" удается завоевать золото чемпионата, хотя до этого "Фради" брали титул всего трижды в XXI веке. Свое превосходство команда украинца в очередной раз доказала вчера, обыграв на выезде "Гонвед" - 2:0. После этого "Ференцварош" стал недосягаем для преследователей, хотя до финиша первенства еще три тура. Браво, Ребров! И как тут не вспомнить, что по слухам его услугами сейчас интересуются "Динамо" и "Фенербахче".

На секунду, 30-й раз в своей истории и 8-й раз подряд. С 2013 года "ФК Голливуд" ежегодно берет Серебряную Салатницу, и это самая длительная серия в истории мюнхенского суперклуба. Титул-2020 дался "Баварии" довольно непросто - команду лихорадило осенью, что вылилось в отставку Нико Ковача. Но после назначения Ханса Флика, дела быстро пошли на поправку. Финальный штрих баварцы совершили вчера вечером, минимально обыграв "Вердер" на его поле (1:0). Забил, разумеется, Роберт Левандовски.

"Карпаты" возобновляют тренировки после 15-дневной паузы, связанной с массовой вспышкой коронавируса в клубе. "Львы" приняли такое решение даже несмотря на то, что 8 игроков и 5 сотрудников клуба все еще не выздоровели от недуга. Они остаются на самоизоляции и вернутся к работе, когда смогут. Тренер Роман Санжар уже заявил, что не успеет как следует подготовить команду к ближайшей игре против "Олимпика" (20 июня), но донетчан это не интересует - они яростно требуют играть в срок. Посмотрим, чью сторону займет лига.

Куда только не перебирался "Олимпик" в интервью своих боссов за последние годы. И Черкассы были, и Сумы, и Белая Церковь, теперь вот и до Одессы дело дошло. Причем на этот раз Владислав Гельзин зашел с козырей: по его словам, он собирается выкупить бренд "Черноморца", стадион и даже уже начал переговоры. "Мы имеем такое желание возродить футбол уровня Премьер-лиги в Одессе", - обнадеживает бизнесмен, чей "Олимпик" на данный момент опережает зону переходных матчей лишь по дополнительным показателям.

Каталонцы в пешем темпе, но с обилием желтых карточек обыграли худшую команду чемпионата "Леганес" - 2:0. Победу "Барсе" принесли Ансу Фати, Лео Месси, а также Клеман Ленгле, выбивший мяч с линии собственных ворот. Посмотрим, чем на это ответит "Реал" - у "Сливочных" ближайшая игра в четверг против "Валенсии".

Президент "Динамо" ранее ратовал за возобновление Первой лиги, и не словом, а делом доказал свою приверженность идее. Часть клубов трясины жаловались, что у них нет средств на тесты от COVID-19, и Игорь Суркис перечислил для них 500 тысяч гривен, чтобы они могли доиграть сезон. Добрый самаритянин.

По крайней мере, в этом уверяют ведущие ТаТоТаке. По их информации, киевляне согласились продлить арендные соглашения героев молодежного чемпионата мира до лета 2021-го. Кроме того, "Днепр-1" на год пополнит еще один молодой игрок "Динамо" - защитник Владислав Дубинчак, который сейчас бегает в "Карпатах". Если это правда, то "Днепр-1" можно поздравить. Без Булецы и Супряги команду уже трудно представить - уж больно яркие ребята.