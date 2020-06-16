Днепр-1 договорился с Динамо о Булеце, Супряге и игроке, который выступает в Карпатах - СМИ
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"Динамо" и "Днепр-1" договорились о продлении аренды Супряги и Булецы еще на год.
Кроме того, как сообщает ТаТоТаке, команду Дмитрия Михайленко пополнит левый защитник Владислав Дубинчак, контракт которого принадлежит "Динамо", но этот сезон он проводит в "Карпатах" на правах аренды.
Напомним, что накануне шла речь о намерении "Днепра-1" оставить Булецу и Супрягу в аренде, как и "Динамо" хотело вернуть обоих.
Притом распространялись слухи о каком-то долге "Динамо" перед клубом из Днепра и доплаты за то, чтобы забрать обоих игроков обратно в столицу.
Владислав Дубинчак находится в аренде "Карпат" с 2 июля 2019 до конца этого чемпионата.