Днепр-1 договорился с Динамо о Булеце, Супряге и игроке, который выступает в Карпатах - СМИ

"Динамо" и "Днепр-1" договорились о продлении аренды Супряги и Булецы еще на год.

Кроме того, как сообщает ТаТоТаке, команду Дмитрия Михайленко пополнит левый защитник Владислав Дубинчак, контракт которого принадлежит "Динамо", но этот сезон он проводит в "Карпатах" на правах аренды.

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Напомним, что накануне шла речь о намерении "Днепра-1" оставить Булецу и Супрягу в аренде, как и "Динамо" хотело вернуть обоих.

Притом распространялись слухи о каком-то долге "Динамо" перед клубом из Днепра и доплаты за то, чтобы забрать обоих игроков обратно в столицу.

Владислав Дубинчак находится в аренде "Карпат" с 2 июля 2019 до конца этого чемпионата.