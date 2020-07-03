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Призыв Динамо на финал и стадионы для Украины на Лигу наций. Главные новости за 2 июля. Аудио

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Призыв Динамо на финал и стадионы для Украины на Лигу наций. Главные новости за 2 июля. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 2 июля – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на YouTube и Castbox.

Читайте такжеМан Сити раздавил Ливерпуль, Карпаты повторно не поедут в Мариуполь. Главные новости за 2 июля

"Карпаты" не поедут на выезд против "Мариуполя", "Динамо" просит УАФ и МОЗ допустить болельщиков на финал Кубка Украины, но и это не все наши новости на сегодня. "Реал" отрывается от "Барселоны", "Ливерпуль" поздравляют и наказывают в Манчестере, исполком УАФ утверждает стадионы для сборной, а Хакими и Сане меняют клубы. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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