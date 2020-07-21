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Сабо: Леоненко сам виноват. Он мог еще играть и играть

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Йожеф Йожефович вспомнил работу с Виктором Леоненко

Сабо: Леоненко сам виноват. Он мог еще играть и играть
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Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о Викторе Леоненко, который в 90-е годы играл под его руководством в киевском клубе.

"Витя был очень хороший футболист, все у него было: и скорость, и удар с обеих ног, и видение поля. Но характер… Ужасный характер.

Мы с ним не ругались, но каждый тренер хочет, чтобы у него команда была единая, никто не выделялся. Чтобы они выходили и играли, как требует тренер. Но когда показывают себя, что я лучше другого...

Витя – уникальный человек, как футболист. Мы когда его покупали, приехал тренер московского "Динамо" в Киев, подошел ко мне и говорит: "Йожеф, вы с ним еще намучаетесь так, что вам и не снилось". Так и получилось.

Характер такой. Он не стесняется и сейчас говорить, что много пива пьет.

Вот когда он играл... Мы на сборах, тренируемся два раза в день. Тяжело конечно, февраль месяц, но вроде все нормально. Но я вечером прихожу в комнату, открываю, а там десять пустых банок из под пива. Днем еще не было ни одной, а тут десять пустых. Нельзя такие вещи делать.

Леоненко сам виноват, что мало играл. Он мог еще играть и играть, потому что у него все было", – сказал Сабо.

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В статье: Виктор Леоненко Йожеф Сабо Динамо (Киев)
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Источник:
Гордон

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