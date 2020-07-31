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Павелко: Следующая цель – 50% заполняемости стадионов

Общие новости
(1 голосов)

Статистика неутешительная, но в УАФ надеются на лучшее

Павелко: Следующая цель – 50% заполняемости стадионов
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол рассказал о возможном повышении допустимой заполняемости стадионов с 25% до 50%. Функционер обещает сделать все возможное для этого, несмотря на неутешительную ситуация с коронавирусом в стране.

"Для нас следующая цель – 50%. В этом у нас ведется работа с Министерством здравоохранения.

Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. К сожалению, цифры растут. Это не добавляет оптимизма.

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С другой стороны, при условии придерживания всех правил и норм, у нас есть возможность поднять планку до 50%, а к играм сборной – еще больше.

50% заполняемости в новом сезоне УПЛ? Сегодня никто не может предвидеть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Мы делаем все, чтобы количество болельщиков на трибунах увеличилось.

Сказать точно, что чемпионат начнется с таким количеством людей на стадионах, никто не может. Но мы все для этого делаем", – сказал Павелко.

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В статье: Андрей Павелко УАФ коронавирус
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Zak Zak (Киев)
31.07.2020 в 18:20
Пи...ц, бл...ть, вот работает человек: "Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране"
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Zak Zak (Киев)
31.07.2020 в 18:17
Обычный пиар. Ты деятель хренов, думай, как рассадить на безопасном расстоянии друг от друга те 25%. И как бороться с нарушителями правовыми методами. Но разрабатывать законодательную базу и контролировать ее выполнение в правовом поле это не языком молоть.
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maks1923 (Ирпень)
31.07.2020 в 18:07
И без карантина 3 калеки ходило,разницы нет насколько увеличить
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Безумный суслик (Харьков)
31.07.2020 в 17:07
А первая лига как не существует. Ни да, ни нет. А еще три тура.
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