Павелко: Следующая цель – 50% заполняемости стадионов

Президент УАФ Андрей Павелко в эфире ТК Футбол рассказал о возможном повышении допустимой заполняемости стадионов с 25% до 50%. Функционер обещает сделать все возможное для этого, несмотря на неутешительную ситуация с коронавирусом в стране.

"Для нас следующая цель – 50%. В этом у нас ведется работа с Министерством здравоохранения.

Каждый день мы, как и все, мониторим ситуацию с коронавирусом в стране. К сожалению, цифры растут. Это не добавляет оптимизма.

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С другой стороны, при условии придерживания всех правил и норм, у нас есть возможность поднять планку до 50%, а к играм сборной – еще больше.

50% заполняемости в новом сезоне УПЛ? Сегодня никто не может предвидеть, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в стране. Мы делаем все, чтобы количество болельщиков на трибунах увеличилось.

Сказать точно, что чемпионат начнется с таким количеством людей на стадионах, никто не может. Но мы все для этого делаем", – сказал Павелко.