Стадион в Черкасской области реконструируют для требований Первой лиги и УПЛ

На прошлой неделе состоялось общее собрание участников общественной организации «футбольно-футзальный клуб« Заря-Академия "ОТГ Белозерье". Рассмотрены вопросы о финансовом состоянии и план развития на 2020 и последующие годы. Избран первый вице-президент ОО "Футбольной-футзальный клуб "Заря-Академия "ОТГ Белозерье". Им стал один из постоянных участников клуба Сергей Лашкул.

После собрания почетный президент Владимир Лашкул заявил, что было сделано несколько шагов для того, чтобы возродить традиции любительского футбольного клуба "Заря-Белозерье", который был создан еще в 1964 году.

В период с 2010 по 2014 годы его футболисты диктовали моду на Черкащине, а команда была неоднократным чемпионом и обладателем Кубка области. Эта же команда в 2013 году участвовала в финальном турнире чемпионата Украины среди любителей и стала серебряным призером этого турнира. Объем расходов на содержание академии составляет 1,6 млн гривен в год. Текущее содержание академии осуществляется за счет самофинансирования. Есть много препятствий, которые мешают деятельности и развитию академии. Главная - недостаточность финансового ресурса. Академии не уделяется внимания со стороны лиц, ответственных за развитие детского и юношеского спорта в области - она ​​без внимания сельского, районного, областного советов, госадминистраций и даже областного управления семьи, молодежи и спорта.

Решение, которое принято на собрании, по словам Лашкула, имеет цель активизировать работу руководства Футбольной-футзального клуба ради будущего развития уже созданного учебного заведения физической культуры и спорта.

Среди прочего в Белозерье собираются реконструировать стадион, который открыли еще в 2012 году - это был первый в Украине с искусственным покрытием в сельской местности.