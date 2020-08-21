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Зеленский: Наступит день, когда дерби между Динамо и Шахтером состоится на Донбасс Арене

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(1 голосов)

Президент Украины прокомментировал возрождение Кривбасса

Зеленский: Наступит день, когда дерби между Динамо и Шахтером состоится на Донбасс Арене
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возрождение "Кривбасса", который был создан на базе криворожского "Горняка" и в новом сезоне заявлен во Вторую Лигу.

"Вчера в моем родном Кривом Роге произошло радостное событие, которое люди ждали семь лет, – свое существование возродил футбольный клуб "Кривбасс".

Я искренне желаю ему успехов и побед. Не потому, что это команда из моего родного города. А потому, что каждому региону Украины крайне необходимо как можно больше поводов для радости и гордости.

Последние три дня я совершаю рабочие поездки по регионам страны. Мы понимаем, насколько важно сшивать Украину. Речь не только о единении вокруг национальной идеи. Не только о новых дорогах и мостах, которые соединяют страну. Речь и о единении украинцев вокруг счастливых эмоций. Спорт, в частности футбол, решает эту задачу.

Именно поэтому мы сделаем все возможное, чтобы первенство Украины по футболу вновь стало настоящим праздником для людей.

Чтобы новыми победами на высшем уровне болельщиков снова радовали "Днепр", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты", одесский "Черноморец", луцкая "Волынь", ужгородская "Говерла", запорожский и донецкий "Металлурги", черновицкая "Буковина", конечно – симферопольская "Таврия", а также многие другие.

И чтобы такое понятие, как клубы-переселенцы, навсегда исчезло из употребления. И наступит день, когда классическое украинское дерби между "Динамо" и "Шахтером" состоится на "Донбасс Арене", в украинском, мирном и спокойном Донецке", – написал Зеленский в Фейсбуке.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Кривбасс (Кривой Рог) Владимир Зеленский
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Комментарии (24)
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oda1979 (Запорожье)
21.08.2020 в 20:26
Ну... Срна, Палкин и донецкие поддерживают! Или?
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.08.2020 в 20:12
наступит день когда тебе в лучшем случае позволят уползти назад в квартал, но над твоими шютками никто уже не будет смеяться
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+3
0
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:31
Прекрасный тост, да... Главное, чтобы ты, чмо, не продал интересы страны на грядущие века, ради одного такого дня
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+7
0
krakow (Херсон)
21.08.2020 в 20:09
Не переживай.Он не сможет ничего продать,из-за отсутствия товара.Украина 30 лет живет без интересов и интереса.
Ответить
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
21.08.2020 в 20:13
"без интереса" - это про твои каменты)
+3
0
krakow (Херсон)
21.08.2020 в 20:30
"Без интереса",а пятак вставил.
0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
21.08.2020 в 19:30
Дай Бог
Ответить
+1
-1
avatar
Your Friend (Львів)
21.08.2020 в 19:21
А де 73% зебілів поділися?
Ответить
+9
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:17
докотилися... кидають політику на цьому сайті...я то думав, що це спортивний (футбольний) ресурс м-да
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+3
-1
sergei2020 (Черновцы)
21.08.2020 в 19:15
ЗЕЛЕНИЙ СЕПАР!!!! ВАли в ростов!!!
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+8
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.08.2020 в 20:24
Сори, случайно минуснул, хотел поставить плюс. В уме считаем +8 -1
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:12
зе має таке ж відношення до укр. футболу (і ФУТБОЛУ, ВЗАГАЛІ), як я до освоєння космосу тому нехай котиться під 3 ця зелена вата на святій українській землі - лжеголобородька, президента з кортежами (який на велосипеді гидує їздити, та що там) і новими Межигір'ями - викинути геть з України!
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+8
0
batkomaxno555 (Никополь)
21.08.2020 в 19:08
наступит день когда тебя ворюгу вышвирнут
Ответить
+6
0
Alex.696 (Немирів)
21.08.2020 в 19:51
Посодют ( як казав Папанов) - краще.
Ответить
+3
0
royalstas (Вінниця)
21.08.2020 в 18:59
Слова то гарні але маючи монобільшість зусиль для цього докладено 0.....єднатєль х*ев........
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+7
0
Гаринча (Киев)
21.08.2020 в 18:59
Фантазер
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+6
0
avatar
Yurko-Zahid (Лаббок )
21.08.2020 в 18:55
Спорт - це гра з нульовою сумою. Хтось переміг - отже хтось програв. Висловлюючи публічне побажання перемоги одній команді, ти таким робом бажаєш поразки усім іншім. Розуміння таких елементарних речей логіка має бути до снаги навіть колишньому клоуну. Всенародньо обраниому президентові не таке личить таке казати. Втім, маємо те, що маємо.
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+4
0
avatar
ascent (Луксор)
21.08.2020 в 18:42
За победу!
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+2
-3
Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:33
За чью, простите, победу?
Ответить
+2
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
21.08.2020 в 18:38
Чтоб тебя , курва, черти дрючили
Ответить
+13
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
21.08.2020 в 19:14
Dany_Red (Харьков) разом з юзіком і усім тим кодлом кварталівським...
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+10
0
Запорізьке Торпедо (zp)
21.08.2020 в 20:14
чтобы черти его дрючили юзиком
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+2
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
21.08.2020 в 20:25
Ого, это вообще жёстко)))
0
0
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
21.08.2020 в 18:35
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+6
-2


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