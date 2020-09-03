Игорь Цыганык рассказал, почему закрыли программу Профутбол

Экс-ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, почему руководство медиагруппы "1+1" приняло решение о закрытии программы.

– Почему закрыли "Профутбол"?

– Официальная причина – экономическая ситуация в стране. Все проекты должны быть экономически оправданы. На данном этапе "Профутбол" не был на таком уровне, чтобы приносить какие-то доходы. Поэтому программу закрыли, а весь штат департамента спортивных проектов уволили.

– То есть причина исключительно финансовая?

– Сейчас руководство требует экономического оправдания всех проектов на телеканалах. Они должны иметь положительное сальдо.

– Почему "Профутбол" не был таким проектом?

– Из-за пандемии рынок рекламы упал – на очень много процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас заработать на ней трудно, а это было единственное пополнение для бюджета. Поэтому ситуация сложная.

– Что вы лично планируете делать дальше?

– Я не рассматривал никаких предложений. Готовился к новому сезону "Профутбола". Посмотрим, что будет дальше.