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Игорь Цыганык рассказал, почему закрыли программу Профутбол

Общие новости
(2 голосов)

И поведал о своих планах на будущее

Игорь Цыганык рассказал, почему закрыли программу Профутбол
Новина українською

Экс-ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал о том, почему руководство медиагруппы "1+1" приняло решение о закрытии программы.

– Почему закрыли "Профутбол"?

– Официальная причина – экономическая ситуация в стране. Все проекты должны быть экономически оправданы. На данном этапе "Профутбол" не был на таком уровне, чтобы приносить какие-то доходы. Поэтому программу закрыли, а весь штат департамента спортивных проектов уволили.

– То есть причина исключительно финансовая?

– Сейчас руководство требует экономического оправдания всех проектов на телеканалах. Они должны иметь положительное сальдо.

– Почему "Профутбол" не был таким проектом?

– Из-за пандемии рынок рекламы упал – на очень много процентов по сравнению с прошлым годом. То есть сейчас заработать на ней трудно, а это было единственное пополнение для бюджета. Поэтому ситуация сложная.

– Что вы лично планируете делать дальше?

– Я не рассматривал никаких предложений. Готовился к новому сезону "Профутбола". Посмотрим, что будет дальше.

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В статье: Профутбол Игорь Цыганык
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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chastener
03.09.2020 в 19:36
Че даже зубы не успел сделать?
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+1
-7
команид (Киев)
03.09.2020 в 20:03
Мозги лучше сделай себе
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+3
-2
Матч Футболович
03.09.2020 в 19:32
Что проект, что цэгавнюк - г@вно на палке, только для продырявой аудитории. Закрылся - туда тебе и дорога.
Ответить
+2
-6
ts0y (Чернигов)
03.09.2020 в 19:10
Годный проект бы не закрыли. Цыганык своим стилем отталкивает % аудитории
Ответить
+7
-6
команид (Киев)
03.09.2020 в 20:04
Какой сейчас годный проект?
Ответить
+2
0
ts0y (Чернигов)
03.09.2020 в 20:28
Их посути нету, у каждого свои минусы. Основной минус что везде вылизывают тем, кто плотит деньги, или клянчат эти деньги каждые 2 минуты)
0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
03.09.2020 в 18:58
Сказал бы лучше реальную причину...
Ответить
0
-6


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