Верховный Суд приостановил решение о взыскании 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов

Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство государственного "Приватбанка", остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года в пользу компаний братьев Суркисов.

Речь идет о решении суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долларов. Ранее Суркисы подавали апелляцию по выплате 250 млн долларов, но братья хотят получить пеню по основной сумме. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347 374 000 долларов (из них около 102 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Выполнение остановлено до окончания производства по кассационной жалобе Кабинета Министров.

Читайте также Как братья Суркисы выводили деньги при национализации Приватбанка - расследование Kroll

Напомним, в 2016-м при национализации "ПриватБанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании связанными с "ПриватБанком" лицами семью Суркисов, а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В июне 2020-го суд отклонил апелляцию Кабмина по выплате Суркисам 250 млн долларов.