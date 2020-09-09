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Верховный Суд приостановил решение о взыскании 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов

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Тяжба продолжается

Верховный Суд приостановил решение о взыскании 350 млн долларов с Приватбанка в пользу Суркисов
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Верховный Суд открыл кассационное производство по жалобе Кабмина и удовлетворил ходатайство государственного "Приватбанка", остановив исполнение постановления Печерского районного суда города Киева от 9 февраля 2017 года в пользу компаний братьев Суркисов.

Речь идет о решении суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты, задолженность по которым истцы оценивают в 350 млн долларов. Ранее Суркисы подавали апелляцию по выплате 250 млн долларов, но братья хотят получить пеню по основной сумме. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет 347 374 000 долларов (из них около 102 млн долларов - проценты, начисленные по ставке 13% годовых).

Выполнение остановлено до окончания производства по кассационной жалобе Кабинета Министров.

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Напомним, в 2016-м при национализации "ПриватБанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании связанными с "ПриватБанком" лицами семью Суркисов, а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В июне 2020-го суд отклонил апелляцию Кабмина по выплате Суркисам 250 млн долларов.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев) Приватбанк
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
09.09.2020 в 19:27
13% годовых-когда были такие проценты по валюте? А вообще братьев пустить в расход и все дела
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Футбольный спам (Киев)
09.09.2020 в 19:03
Если соучередители приват банка, в число которых внесли и братьев Суркисов совершили преступление по отношение к государству то по конституции их всех надо привлечь к суду и уже после решения суда конфисковывать имущество, эти процедуры были проведены? Если нет, то это чистой воды рейдерство, рекет и грабёж со стороны государства. Если владельцы привата нанесли ущерб государству тогда возникает вопрос почему того же Коломойского не привлекают к ответственности?? Какие то двойные стандарты у нас происходят. Цель была одна - отобрать деньги!!!
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