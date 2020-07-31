Как братья Суркисы выводили деньги при национализации Приватбанка - расследование Kroll

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll описала схему, по которой Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводили деньги из "Приватбанка" во время его национализации.

Данное расследование опубликовало издание Chicago morning star.

Как пишет издание, в период 2008-2010 годов компании, связанные с "Приватбанком", получили от кипрского отделения банка кредиты на сумму 361 млн долларов, причем переводы не имели четкой коммерческой цели.

Затем эти средства перенаправили на депозитные счета шести компаний, которые были в один день зарегистрированы по одному адресу на Британских Виргинских островах.

Позже эти кредиты были погашены новыми ссудами, которые были получены под видом законного кредитования.

По этой схеме из "Приватбанка" вывели около $150 млн, которые были переведены на счета в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам.

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апомним, в 2016-м при национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета (более 1 млрд гривен) попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании Суркисов связанными с "Приватбанком", а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В марте 2020-го Печерский районный суд Киева обязал "Приватбанк" выплатить более 200 миллионов долларов компаниям братьев Суркисов.

В июне 2020-го Кабинет министров Украины проиграл апелляцию по выплате братьям Суркисам 250 миллионов долларов, но планирует подавать кассационную жалобу.