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Как братья Суркисы выводили деньги при национализации Приватбанка - расследование Kroll

Премьер-лига
(1 голосов)

150 млн долларов через оффшорные компании были переведены на счета в Банке Кипра

Как братья Суркисы выводили деньги при национализации Приватбанка - расследование Kroll
Новина українською

Американская компания по корпоративным расследованиям Kroll описала схему, по которой Игорь Коломойский вместе с братьями Суркисами выводили деньги из "Приватбанка" во время его национализации.

Данное расследование опубликовало издание Chicago morning star.

Как пишет издание, в период 2008-2010 годов компании, связанные с "Приватбанком", получили от кипрского отделения банка кредиты на сумму 361 млн долларов, причем переводы не имели четкой коммерческой цели.

Затем эти средства перенаправили на депозитные счета шести компаний, которые были в один день зарегистрированы по одному адресу на Британских Виргинских островах.

Позже эти кредиты были погашены новыми ссудами, которые были получены под видом законного кредитования.

По этой схеме из "Приватбанка" вывели около $150 млн, которые были переведены на счета в Банке Кипра.

Исследование Kroll показало, что все шесть депозитных счетов, упомянутых в отчете, ведут к Григорию и Игорю Суркисам.

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апомним, в 2016-м при национализации "Приватбанка" Суркисов признали связанными с прежним руководством банка, поэтому все их счета (более 1 млрд гривен) попали под списание средств в пользу государства.

В 2017 году Окружной административный суд Киева признал незаконным и отменил решение о признании Суркисов связанными с "Приватбанком", а Киевский апелляционный админсуд подтвердил это решение и обязал банк вернуть деньги.

В марте 2020-го Печерский районный суд Киева обязал "Приватбанк" выплатить более 200 миллионов долларов компаниям братьев Суркисов.

В июне 2020-го Кабинет министров Украины проиграл апелляцию по выплате братьям Суркисам 250 миллионов долларов, но планирует подавать кассационную жалобу.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Игорь Коломойский Динамо (Киев) Приватбанк
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Источник:
Новое Время

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Комментарии (13)
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prostors (Вольногорск)
31.07.2020 в 20:45
Как это понять. Они вложили 361 млн долларов, а вывели только $150 млн. Где навар.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
31.07.2020 в 20:34
Сытый голодному не чего не даст --воровали и продалжают
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0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.07.2020 в 20:19
А ещё, найдите статью под названием - "Нардеп Суркис прячет свой Maybach за "левыми номерами - расследование"...
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+2
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
31.07.2020 в 20:16
От і привідкрилася завіса корупції... а то цей довбень кидався у припадку на ультрас ДК з 1.5 млрд, а натомість підчищав за допомогою ПриватБанку (і бені також) бюджети пересічних громадян України-клієнтів їхнього банку...МАЄМО - ЩО МАЄМО
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+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.07.2020 в 20:12
А тут некоторые пишут про Ахметова и сепаров.Так вот какие Суркисы патриоты)
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0
-4
Лекарь (село Дарница)
31.07.2020 в 20:14
А Ахметов чем-то от Бени с Сурками отличается?
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+4
0
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таврия19752009 (симферополь)
31.07.2020 в 20:18
Нечем )просто тогда почему фаны Динамо не гонят на Суркиса за это же)?
+1
-1
Лекарь (село Дарница)
31.07.2020 в 20:27
Не совсем понял Вашу мысль. Ультрасы болеют за конкретную команду. Ультрас ДК уже предлагали суркам от*ипаться от Динамо. По Вашему мнению, они должны еще и ахметке предложить отъ*паться от Шахтера? От ультрас-киевлян я вижу четкие сигналы. От ультрас кротов я вообще ничего не вижу, в последнее время. Допускаю, что я что-то не заметил, но все же.
+2
-1
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таврия19752009 (симферополь)
31.07.2020 в 20:44
Они пишут Ахметов бандит и сепаратист.А Почему не пишут Суркис бандит и сепаратист?
0
-1
Лекарь (село Дарница)
31.07.2020 в 20:04
Всем понятно, кто такие Сурки и кто такой Беня. Проблема в том, что так называемая "новая" власть - полностью подстилочная под Беню. Пытаются всяческими уловками и МВФ задобрить и Бене контроль над Приватом вернуть. Укрнафту уже под Беню откатили, дело за прочим.
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+4
0
ВасяКулебяка (Козливка)
31.07.2020 в 20:25
А кто мешал Пете пересажать всю эту шоблу или хотя бы вернуть часть награбленного, да потому что Петя такой же как и Вова между ними нет ни какой разницы
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
31.07.2020 в 20:29
Очень многое мешает посадить. Все всё понимают, но посадить крайне сложно. Но можно ограничить аппетиты, что при Пете и было сделано. А при Вовочке аппетиты разыгрались. И в этом есть огромная разница.
+1
0
филанкрот (donetsk)
31.07.2020 в 20:37
заважав ти,вася,своєю бездіяльністю.Це ти маєш вивчитися на суддю і посадити їх
0
0


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