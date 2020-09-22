4:4 в основное время и 20 пенальти. Ветераны сборной Украины сыграли в Черкассах

В субботу, 19 сентября, в Черкассах на Центральном стадионе состоялся товарищеский матч между ветеранами Национальной сборной Украины и командой "Черкасские казаки", приуроченный ко Дню города и традиционно посвященный защитникам Украины - участникам АТО / ООС.

В составе "сине-желтых" под руководством Анатолия Демьяненко в Черкассах сыграли Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Олег Собуцкий, Эдуард Цихмейструк, Святослав Сирота, Виталий Косовский, Вячеслав Шевчук, Геннадий Медведев, Вячеслав Свидерский, Богдан Шершун, Андрей Хомин, Виталий Самойлов, Александр Венглинский, Андрей Оксимец, Николай Ищенко, Артем Старгородский, Евгений Луценко и Александр Романчук.

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Команду "Черкасские казаки" основали участники АТО / ООС для участия в местных и всеукраинских турнирах. Возглавляет футболистов-защитников Украины Борис Лукашук.

Невероятно интересная и непредсказуемая игра завершилась в основное время 4:4, а в серии пенальти точными оказались игроки сборной ветеранов 9:8! За бывших профессиональных футболистов забивали Вячеслав Шевчук, Олег Собуцкий, Сергей Нагорняк и Виталий Косовский. В составе хозяев поля отличились Илья Кулик, Сергей Дробот, Николай Удовенко и Виктор Пустовит.

В серии пенальти соперники пробили по десять ударов, а победную для сборной ветеранов точку поставил Вячеслав Свидерский.