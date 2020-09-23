  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Три вице-президента УАФ заразились коронавирусом - СМИ
В тренде

Три вице-президента УАФ заразились коронавирусом - СМИ

Общие новости
(2 голосов)

Болезнь не щадит никого

Три вице-президента УАФ заразились коронавирусом - СМИ
Новина українською

Три первых вице-президента Украинской ассоциации футбола заразились коронавирусом.

По информации Sport Arena, речь идет об Олеге Протасове, Алане Плиеве и Вадиме Костюченко.

Читайте такжеФИФА и УЕФА расследуют деятельность Павелко

Напомним, только в августе переболел COVID-19 и действующий президент организации Андрей Павелко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Протасов Вадим Костюченко УАФ коронавирус Алан Плиев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...