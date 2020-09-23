Три вице-президента УАФ заразились коронавирусом - СМИ
Болезнь не щадит никого
Три первых вице-президента Украинской ассоциации футбола заразились коронавирусом.
По информации Sport Arena, речь идет об Олеге Протасове, Алане Плиеве и Вадиме Костюченко.
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Напомним, только в августе переболел COVID-19 и действующий президент организации Андрей Павелко.
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Источник:Sport Arena
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