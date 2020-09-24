Гент – Динамо, Шахтер уже не тот, нашли нового Воронина. ТаТоТаке №178

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив ищут смыслы в очередной победе "Динамо" Луческу, шокированы тем, как "Шахтер" входит в сезон и радуются – у нас, видимо, будет 2 клуба в Лиге чемпионов.

Из интересного в выпуске – рассказываем про украинца, который пачками забивает в Германии, инсайдим о странностях с Кравцом и верим, что в "Заре" все же будет иранский форвард.