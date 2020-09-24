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Гент – Динамо, Шахтер уже не тот, нашли нового Воронина. ТаТоТаке №178

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Гент – Динамо, Шахтер уже не тот, нашли нового Воронина. ТаТоТаке №178
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Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив ищут смыслы в очередной победе "Динамо" Луческу, шокированы тем, как "Шахтер" входит в сезон и радуются – у нас, видимо, будет 2 клуба в Лиге чемпионов.

Из интересного в выпуске – рассказываем про украинца, который пачками забивает в Германии, инсайдим о странностях с Кравцом и верим, что в "Заре" все же будет иранский форвард.

  • Выбираем лук для Сенькива
  • Аномалии "Динамо" в Бельгии
  • Гент – команда, избитая судьбой
  • Простой гений Луческу
  • Самая важная загадка выпуска
  • Главный ляп матча
  • Арбитр – юный друг Луческу
  • Почему "Динамо" не забило 5 в большинстве
  • Момент, когда всем было хорошо
  • Сидорчук – топище
  • О парадоксах
  • Рух действительно дал бой
  • Игра Шахтера – треш
  • Как Патрик ждал маршрутку
  • Почему Шахтер настолько плох
  • Новый форвард для Зари
  • А что с Кравцом?
  • Новый Воронин зажигает в Германии
  • Как Сенькив стал тренером
  • Топ-ставка. На Тоттенхэм!
  • Обещание на прощание
  • Степана Гигу слегка подменили из-за... авторских прав

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В статье: Андрей Воронин Динамо (Киев) Гент (Бельгия) ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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