Гент – Динамо, Шахтер уже не тот, нашли нового Воронина. ТаТоТаке №178
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив ищут смыслы в очередной победе "Динамо" Луческу, шокированы тем, как "Шахтер" входит в сезон и радуются – у нас, видимо, будет 2 клуба в Лиге чемпионов.
Из интересного в выпуске – рассказываем про украинца, который пачками забивает в Германии, инсайдим о странностях с Кравцом и верим, что в "Заре" все же будет иранский форвард.
- Выбираем лук для Сенькива
- Аномалии "Динамо" в Бельгии
- Гент – команда, избитая судьбой
- Простой гений Луческу
- Самая важная загадка выпуска
- Главный ляп матча
- Арбитр – юный друг Луческу
- Почему "Динамо" не забило 5 в большинстве
- Момент, когда всем было хорошо
- Сидорчук – топище
- О парадоксах
- Рух действительно дал бой
- Игра Шахтера – треш
- Как Патрик ждал маршрутку
- Почему Шахтер настолько плох
- Новый форвард для Зари
- А что с Кравцом?
- Новый Воронин зажигает в Германии
- Как Сенькив стал тренером
- Топ-ставка. На Тоттенхэм!
- Обещание на прощание
- Степана Гигу слегка подменили из-за... авторских прав
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Источник:ТаТоТаке
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