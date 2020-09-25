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Пять игроков из Шахтера и два из Динамо попали в 1000 лучших в FIFA 21

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(1 голосов)

Самый высокий рейтинг у Марлоса, Тайсона и Исмаили

Пять игроков из Шахтера и два из Динамо попали в 1000 лучших в FIFA 21
Новина українською

EA Sports опубликовали список 1000 лучших игроков в новой части футбольного симулятора FIFA 21.

В ТОП-1000 попали два футболиста из киевского "Динамо" и пять игроков донецкого "Шахтера".

285. Марлос – 81

286. Тайсон – 81

301. Исмаили – 81

477. Виктор Цыганков – 80

552. Тарас Степаненко – 79

640. Жуниор Мораес – 79

801. Беньямин Вербич – 78

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Пять игроков из Шахтера и два из Динамо попали в 1000 лучших в FIFA 21 - изображение 1

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В статье: Тарас Степаненко Тайсон Марлос FIFA Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Исмаили Жуниор Мораес Виктор Цыганков Беньямин Вербич
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Комментарии (1)
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Dimka26 (Чернигов)
25.09.2020 в 15:15
мораес в рейтинг лишний. а вот Мыколенка нету почему-то
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