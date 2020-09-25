Пять игроков из Шахтера и два из Динамо попали в 1000 лучших в FIFA 21
Самый высокий рейтинг у Марлоса, Тайсона и Исмаили
EA Sports опубликовали список 1000 лучших игроков в новой части футбольного симулятора FIFA 21.
В ТОП-1000 попали два футболиста из киевского "Динамо" и пять игроков донецкого "Шахтера".
285. Марлос – 81
286. Тайсон – 81
301. Исмаили – 81
477. Виктор Цыганков – 80
552. Тарас Степаненко – 79
640. Жуниор Мораес – 79
801. Беньямин Вербич – 78
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Dimka26 (Чернигов)
25.09.2020 в 15:15
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