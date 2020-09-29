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На поле – с дриблингом, вне поля – с юмором. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки

Общие новости
(2 голосов)

Казалось бы, еще вчера он подавал надежды при Бессонове…

На поле – с дриблингом, вне поля – с юмором. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки
Новина українською

Евгений Олегович Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде. Коноплянка – украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и вице-капитан национальной сборной Украины.

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Ранее выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года.

В составе "Днепра" доходил до финала Лиги Европы, также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. В "Севилье" брал ЛЕ, доходил до финала Кубка Испании. В "Шальке" Коноплянке удалось выиграть серебро Бундеслиги, а в "Шахтере" – золото УПЛ.

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В статье: Евгений Коноплянка
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
29.09.2020 в 11:35
Вітаю Євгена з 31-річчям! Краще би він пішов працювати у 95-й (урядовий) Квартал...)
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