На поле – с дриблингом, вне поля – с юмором. Сегодня День рождения у Евгения Коноплянки
Казалось бы, еще вчера он подавал надежды при Бессонове…
Евгений Олегович Коноплянка родился 29 сентября 1989 года в Кировограде. Коноплянка – украинский футболист, полузащитник донецкого "Шахтера" и вице-капитан национальной сборной Украины.
Ранее выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года.
В составе "Днепра" доходил до финала Лиги Европы, также становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. В "Севилье" брал ЛЕ, доходил до финала Кубка Испании. В "Шальке" Коноплянке удалось выиграть серебро Бундеслиги, а в "Шахтере" – золото УПЛ.
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29.09.2020 в 11:35
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