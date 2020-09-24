Придется отдохнуть: Коноплянка выбыл на неопределенный срок

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ с "Рухом" "Шахтер" не только потерял очки (1:1), но и лишился Евгения Коноплянки, который получил травму еще в первом тайме .

После игры наставник дончан Луиш Каштру рассказал о состоянии вингера сборной Украины.

"Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках", - заявил тренер "горняков" в интервью официальному сайту клуба.

Сам же Коноплянка в комментарии ТК Футбол заявил, что он выбыл на неопределенный срок: "На 100% будет понятно после МРТ. Но по самочувствию я вижу, что придется отдохнуть", - сказал футболист.

Напомним, что в нынешнем сезоне Евгений провел за "горняков" 4 матча (в основе вышел однажды), результативными действиями не отличался.