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Придется отдохнуть: Коноплянка выбыл на неопределенный срок
Вингер Шахтера получил травму в матче с Рухом
В перенесенном матче 2-го тура УПЛ с "Рухом" "Шахтер" не только потерял очки (1:1), но и лишился Евгения Коноплянки, который
После игры наставник дончан Луиш Каштру рассказал о состоянии вингера сборной Украины.
"Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках", - заявил тренер "горняков" в интервью официальному сайту клуба.
Сам же Коноплянка в комментарии ТК Футбол заявил, что он выбыл на неопределенный срок: "На 100% будет понятно после МРТ. Но по самочувствию я вижу, что придется отдохнуть", - сказал футболист.
Напомним, что в нынешнем сезоне Евгений провел за "горняков" 4 матча (в основе вышел однажды), результативными действиями не отличался.