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Придется отдохнуть: Коноплянка выбыл на неопределенный срок

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер Шахтера получил травму в матче с Рухом

Придется отдохнуть: Коноплянка выбыл на неопределенный срок
Новина українською

В перенесенном матче 2-го тура УПЛ с "Рухом" "Шахтер" не только потерял очки (1:1), но и лишился Евгения Коноплянки, который получил травму еще в первом тайме.

После игры наставник дончан Луиш Каштру рассказал о состоянии вингера сборной Украины.

"Мы еще не проводили никаких медицинских исследований. Думаю, это мышечная травма, которая не позволит ему выступить в следующих поединках", - заявил тренер "горняков" в интервью официальному сайту клуба.

Сам же Коноплянка в комментарии ТК Футбол заявил, что он выбыл на неопределенный срок: "На 100% будет понятно после МРТ. Но по самочувствию я вижу, что придется отдохнуть", - сказал футболист.

Напомним, что в нынешнем сезоне Евгений провел за "горняков" 4 матча (в основе вышел однажды), результативными действиями не отличался.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
24.09.2020 в 21:46
Перевтомився, роботяга, б..д....
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
24.09.2020 в 21:38
Женя, відпочивай, нікуди не поспішай
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0
0
Golfik25 (Киев)
24.09.2020 в 21:24
Травма на пользу шахтеру. -1 балласт на скамье и в старте. Ещё бы к играм в сборной его вывели из строя, чтоб не занимал место для более достойных и перспективных.
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+2
0
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Romerik (YNWA)
24.09.2020 в 21:23
Трудяга
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+3
0
storm_ua (Николаев)
24.09.2020 в 21:21
Жэка ну ты клоун. Так ты и не переставал отдыхать.
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+2
-1


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