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Не стало Сергея Ателькина - экс-игрока Шахтера, с которым команда впервые выходила в группу ЛЧ

Общие новости
(2 голосов)

Очень печальная новость

Не стало Сергея Ателькина - экс-игрока Шахтера, с которым команда впервые выходила в группу ЛЧ
Новина українською

Этой ночью на 48 году жизни перестало биться сердце легендарного полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергея Ателькина.

Умер Сергей Ателькин. Сегодняшняя ночь. Сердце. Замечательная, яркая личность. Легенда. Вечная память, - написал в Фейсбуке телеведущий и директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

Его футбольная карьера продолжалась с 1990 по 2003 годы. Он поиграл за Кремень, Металлург Донецк, за рубежом - итальянский Лечче и португальский Боавишта, в 1997 году провел 2 матча за сине-желтых. Но наибольшее количество поединков Сергей сыграл за донецкий "Шахтер" - 203.

Ателькин вместе с командой, где были Геннадий Зубов, Юрий Вирт, Андрей Воробей, Сергей Попов, Валерий Кривенцов, выходил в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2000/2001. Ателькин забивал пражской Славии, лондонскому Арсеналу.

После завершения карьеры работал тренером-селекционером "Шахтера". В июле появилась информация о том, что Ателькин возглавил селекционную службу ПФК "Львов".

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В статье: Лига чемпионов Сергей Ателькин Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Металлист Харьков
01.10.2020 в 12:30
Очень большая смертность среди бывших футболистов ((((Люди в этом виде спорта выкладывают нечеловеческие силы на поле ! Потому и высоко оценивается эта работа !И многие кто смеет заглядывать в карман футболиста - просто задумайтесь об этом !Царствие ему небесное .....
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.10.2020 в 12:26
Светлая память...Мне посчастливилось видеть его игры на стаде....эх...
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.10.2020 в 12:26
Ужас какой... Молодой же такой :( соболезнования семье и заклятым :(
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scorpius (Ck)
01.10.2020 в 12:25
2020-й, что же ты делаешь? ((( R. I. P., Ателя!
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hardcorepwnz (Украина)
01.10.2020 в 12:18
Пз.дц, вот как бывает. Один из символов того Шахтера, который начинал показывать себя на евроарене в начале нулевых. Вечная память.
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+1
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octavi4 (Warszawa)
01.10.2020 в 11:10
Аж странно как-то читать такое... печальная новость.
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0
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Alex.696 (Немирів)
01.10.2020 в 11:08
Сумна новина, хай Бог його прийме до себе(((
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0
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Лекарь (село Дарница)
01.10.2020 в 11:05
Печальная новость.. Совсем молодой мужик еще был. Мои соболезнования семье и близким.
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+3
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