Не стало Сергея Ателькина - экс-игрока Шахтера, с которым команда впервые выходила в группу ЛЧ

Этой ночью на 48 году жизни перестало биться сердце легендарного полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергея Ателькина.

Умер Сергей Ателькин. Сегодняшняя ночь. Сердце. Замечательная, яркая личность. Легенда. Вечная память, - написал в Фейсбуке телеведущий и директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов.

Его футбольная карьера продолжалась с 1990 по 2003 годы. Он поиграл за Кремень, Металлург Донецк, за рубежом - итальянский Лечче и португальский Боавишта, в 1997 году провел 2 матча за сине-желтых. Но наибольшее количество поединков Сергей сыграл за донецкий "Шахтер" - 203.

Ателькин вместе с командой, где были Геннадий Зубов, Юрий Вирт, Андрей Воробей, Сергей Попов, Валерий Кривенцов, выходил в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2000/2001. Ателькин забивал пражской Славии, лондонскому Арсеналу.

После завершения карьеры работал тренером-селекционером "Шахтера". В июле появилась информация о том, что Ателькин возглавил селекционную службу ПФК "Львов".