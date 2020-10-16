Маркевич, Худобяк и Чижевский поддержали создание новых Карпат
Вместе с Тлумаком, Поточняком и Кульчицким
Бывшие капитаны, тренеры львовских "Карпат", выступили с обращением в поддержку создания нового футбольного клуба во Львове.
И сообщили несколько фактов, которые ставят под сомнение честность тех, кто стоит за имеющимся клубом из Второй лиги.
В последние годы всех нас беспокоит ситуация с львовскими "Карпатами", которым в разные периоды мы отдали частичку своей жизни. Затянувшийся конфликт между двумя совладельцами и финансовые проблемы клуба привели к скандальному исключению клуба с соревнований в последнем сезоне Премьер-лиги и перевода в самый низкий класс профессионального футбола.
Почти все игроки основы покинули команду и сегодня она оказалась уже на дне Второй лиги, проиграла 4 из 5 стартовых матчей. На прошлой неделе клуб буквально выбросили из базы в Брюховичах, на которой он тренировался последние десятилетия, и теперь там уже хозяйничает другая местная команда. Для спасения базы, воспитания талантливых юных футболистов, детско-юношескую футбольную школу клуба приняли на баланс города.
Последней точкой в этой "истории" стал для нас отказ клуба от традиционного логотипа с золотым львом на зеленом фоне.
Нам известно о неоднократных предложениях нынешних владельцев клуба о финансовой помощи или покупке клуба от местного бизнеса, но все они остались без ответа. Мы не понимаем причины такого отношения владельцев к клубу, но мы видим результат их действий - легендарный клуб почти уничтожен.
Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963-м году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся бронзовые медали в чемпионате независимой Украины 1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м.
Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова.
И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденному клубу весь свой опыт, настоящий карпатовский дух и веру в победу.
"Карпатам" во Львове - быть!
Игорь Кульчицкий - капитан команды (1968-1973)
Ростислав Поточняк - капитан команды (1976-1977)
Степан Юрчишин - капитан команды (1980-1981, 1990-1991)
Александр Чижевский - капитан команды 1994-1999)
Андрей Тлумак - капитан команды (2002, 2006-2007, 2009-2012)
Игорь Худобяк - капитан команды (2010-2013, 2016-2017)
Мирон Маркевич - главный тренер (1996-1998, 2001-2002, 2002-2004)
Популярное сейчас
- Шевчук отметил недостатки в игре Соболя и Михайличенко
- Личный опыт. Василий Кобин рассказал о курящих футболистах
- Шаран: Президент Ингульца выступает категорически против переноса поединка
- Бурбас озвучил сумму премиальных игрокам Динамо за выход в группу ЛЧ
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- В сети появилось видео с Криштиану Роналду и украинской пограничницей. ВИДЕО