Маркевич, Худобяк и Чижевский поддержали создание новых Карпат

Бывшие капитаны, тренеры львовских "Карпат", выступили с обращением в поддержку создания нового футбольного клуба во Львове.

И сообщили несколько фактов, которые ставят под сомнение честность тех, кто стоит за имеющимся клубом из Второй лиги.

Почти все игроки основы покинули команду и сегодня она оказалась уже на дне Второй лиги, проиграла 4 из 5 стартовых матчей. На прошлой неделе клуб буквально выбросили из базы в Брюховичах, на которой он тренировался последние десятилетия, и теперь там уже хозяйничает другая местная команда. Для спасения базы, воспитания талантливых юных футболистов, детско-юношескую футбольную школу клуба приняли на баланс города.

В последние годы всех нас беспокоит ситуация с львовскими "Карпатами", которым в разные периоды мы отдали частичку своей жизни. Затянувшийся конфликт между двумя совладельцами и финансовые проблемы клуба привели к скандальному исключению клуба с соревнований в последнем сезоне Премьер-лиги и перевода в самый низкий класс профессионального футбола.

Последней точкой в ​​этой "истории" стал для нас отказ клуба от традиционного логотипа с золотым львом на зеленом фоне.

Нам известно о неоднократных предложениях нынешних владельцев клуба о финансовой помощи или покупке клуба от местного бизнеса, но все они остались без ответа. Мы не понимаем причины такого отношения владельцев к клубу, но мы видим результат их действий - легендарный клуб почти уничтожен.

Мы не можем в этой ситуации не вмешиваться. Среди нас те, кто в далеком 1963-м году участвовал в создании и становлении клуба, вел команду к победе в Кубке бывшего СССР в 1969-м, боролся бронзовые медали в чемпионате независимой Украины 1998 и боролся за выход в групповой турнир Лиги Европы в 2010-м.

Мы не видим другого выхода из этой ситуации, как возрождение легендарной команды с новой чистой страницы. Команды с сердцем льва и всегда верными болельщиками, с финансированием от честного и прозрачного бизнеса и поддержкой общины Львова.

И если для этого снова нужно пройти весь путь становления клуба, каждый из нас, где бы он сегодня ни находился, готов передать возрожденному клубу весь свой опыт, настоящий карпатовский дух и веру в победу.

"Карпатам" во Львове - быть!

Игорь Кульчицкий - капитан команды (1968-1973)

Ростислав Поточняк - капитан команды (1976-1977)

Степан Юрчишин - капитан команды (1980-1981, 1990-1991)

Александр Чижевский - капитан команды 1994-1999)

Андрей Тлумак - капитан команды (2002, 2006-2007, 2009-2012)

Игорь Худобяк - капитан команды (2010-2013, 2016-2017)

Мирон Маркевич - главный тренер (1996-1998, 2001-2002, 2002-2004)