Владимир Веремеев: о матчах с Баварией в Суперкубке, бронзе Олимпиады и связи с Лобановским

Для каждого болельщика "Динамо" имя этого человека очень дорого. Оно и неудивительно: в футболке команды из столицы Украины он выступал на протяжении полтора десятков лет – с 1968-го по 1982-й, после чего долгие годы входил в руководящий штаб динамовцев.

Получив поздравление от корреспондента UA-Футбол, Владимир Григорьевич был не против перенестись в прекрасные мгновенья своей богатой карьеры, ответив на вопросы, касающиеся его выступлений в "Динамо" и сборной СССР.

- В футболе вы провели львиную долю своей жизни. Если бы пришлось начать все заново, снова связали бы ее с игрой миллионов?

- Конечно. Независимо ни от чего я с удовольствием повторил бы то, что было. Это было прекрасное время, прекрасная жизнь. В моей жизни были хорошие люди – тренеры, коллеги. Другого для повторения и не пожелаешь. Мне очень приятно вспоминать о таком замечательном прошлом. Это незабываемо! Сейчас занимаюсь селекцией в футбольном клубе "Динамо" (Киев).

- Что-то давненько не было видно ваши интервью и комментарии в СМИ...

- Честно говоря, не очень люблю высказываться в прессе. А все потому, что иногда читаю наших коллег-экспертов, выступающих в роли предсказателей. Они предсказывают счет, словно гадалки будущее. Это не моя тема, поэтому предпочитаю сосредотачиваться на своей работе – общаемся с коллегами о наших делах, говорим о футболе. Словом, пытаемся сделать все, что от нас зависит, для нашей любимой команды – "Динамо" (Киев).

- Дни рождения и юбилеи своих бывших одноклубников посещаете?

- Если приглашают, то конечно же, посещаю. Когда бываю в служебных командировках и прийти к имениннику не получается, то обязательно поздравляю по телефону. Слава Богу, коллектив у нас хороший. Жаль лишь, что многие уже ушли в мир иной, а некоторые из них очень рано. Это большая потеря для нашей динамовской семьи. Мы все помним друг друга, время было прекрасное.

- Футбольные сны вам часто снятся?

- Да нет, не очень. Не помню даже, когда в последний раз такое было. А вот когда я играл, то снились матчи и разные моменты, в которых казалось, что надо было сыграть так-то и так-то. А когда просыпаешься, то понимаешь: Боже мой, а я, оказывается, спал!

- В вашей памяти наверняка всплывают многие события, матчи, голы, поездки. Что оставило наиболее яркий след?

- Самыми памятными, конечно же, были игры с "Баварией" в Суперкубке УЕФА в 1975-м. Еще осталось в памяти прекрасное время, когда был прощальный матч Льва Ивановича Яшина, в котором я играл со своими коллегами за сборную "Динамо". Вот, пожалуй, два наиболее важных для меня события. Хотя и других в карьере тоже было много – и в чемпионате Советского Союза, и в еврокубках, и в играх за сборную СССР.

- Всем известно, что Валерий Лобановский, под руководством которого вы провели не одну сотню матчей в составе "Динамо" и свыше полутора десятков за сборную СССР, был приверженцем универсализации футболистов. На каких позициях за период карьеры довелось поиграть?

- Если говорить об изначальных позициях, то я играл полузащитника и левого защитника. Что же касается универсализации, то в ходе игры на футбольном поле мы могли оказаться где угодно. Я мог играть и справа, и быть нападающим. Так же и наши крайние защитники, да и тот же Володя Мунтян, Олег Блохин с Владимиром Онищенко могли обороняться аж у своего углового флажка. Это и была та самая универсализация, или как говорил Валерий Васильевич, расширение действий футболистов.

- В этом году футбольная Украина отмечала 45-летие завоевания киевским "Динамо" двух ценных континентальных трофеев – Кубка кубков и Суперкубка УЕФА. Что из еврокубкового розыгрыша сезона-1974/75 вам больше всего запомнилось?

- Первая игра 1/8 финала Кубка кубков, которую мы проводили в ФРГ с "Эйнтрахтом" из Франкфурта-на-Майне. Прежде всего, запомнилось судейство. В этом матче мы увидели отношение к нам: пошли и карточки, и незасчитанные мячи, и фиксирование положения вне игры там, где его не было. Когда все это началось, то Валерий Васильевич предложил нам чаще бить издалека. Он говорил, что близко к воротам нас попросту не подпустят. Мы понимали, что будет очень трудно. Тем более, что к подобному судейству где-то были готовы, так как в чемпионате СССР арбитраж был таким, что выполнялись указания московских команд. Именно к ним, а не к киевскому "Динамо", которое выбило клубы Москвы из борьбы за чемпионство, была благосклонность со стороны судей. А ведь поначалу думалось: в Европе-то арбитраж будет качественный. Но как оказалось, там тоже были свои нюансы по отношению к нам. Однако мы все же сумели обыграть немцев - 3:2.

- На каком этапе того турнира появилось понимание, что можно замахнуться на завоевание одного из самых значимых клубных трофеев Европы?

- С той самой еврокубковой игры мы почувствовали, что несмотря на разного рода преграды и сопротивление, мы можем достойно бороться в Кубке кубков. И это несмотря на то, что в "Эйнтрахте" в то время выступало несколько сборников ФРГ из числа чемпионов мира. Но сыграв с этим соперником поняли, что в состоянии соперничать на этом уровне. После этого на смену прежним ощущениям пришла уверенность, которую вселили в нас тренеры. Они объясняли и показывали нам все, что необходимо было для еврокубковой борьбы. Так что мы были уже готовы к тому, чтобы пройти в розыгрыше дальше.

- Финальный матч с "Ференцварошем" динамовцы провели на одном дыхании. За счет чего удалось переиграть, казалось бы, неуступчивых венгров?

- Мы были подготовлены и организованы лучше. Помнится, когда проводили в Базеле предматчевую тренировку, венгры стояли и наблюдали за ней. А когда после занятия мы уходили с поля, то заметили, что лица будущих соперников были потухшими. По ним читалось осознание того, что с нами им будет очень тяжело и венгерская команда не готова оказать нам сопротивление и навязать борьбу. Так оно и получилось.

- Встречу в аэропорту Киева после той победы помните?

- В основном нас встречало руководство, которое поздравило с успехом. Из аэропорта мы сразу поехали на базу, где начали готовиться к игре сборной.

- Оба победных матча с "Баварией" за Суперкубок проходят красной нитью не только в вашей карьере, но и в карьере ваших одноклубников. После выигрыша в первом поединке в Мюнхене сомнения в общем успехе не закрадывались?

- Трудно сказать. Ведь мы понимали: "Бавария" есть "Бавария". Это команда, которая может проиграть дома, но одержать победу на выезде. Особенно учитывая подбор игроков мюнхенского клуба, где были сплошь ведущие исполнители. Единственное, что в Киев на ответный матч не приехал главный немецкий бомбардир Герд Мюллер. Все остальные футболисты "Баварии" были в строю, и вышли на игру против "Динамо" на заполненный до отказа киевский Центральный стадион.

- Перед киевским матчем с "Баварией" ажиотаж был неимоверным. С просьбами о билетах к вам обращались?

- Да. Звонили с этой просьбой, искали. Но слава Богу, нас перед матчем закрыли на базе в Конча-Заспе и мы в какой-то мере были ограждены от внешних факторов. Тогда для нас главным вопросом были не билеты, а подготовка к столь ответственной игре. Нужно было выходить на поле, уверенно сыграть и оказать достойное сопротивление "Баварии".

- Приезжали ли на загородную базу "Динамо" тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий или другие партийные руководители?

- Нет. Щербицкий к нам на базу вообще никогда не приезжал. Разговоры на эту тему были лишь слухами. Хотя он действительно помогал "Динамо". Были люди, курировавшие нашу команду по линии ЦК, спортивной линии и линии МВД. Они-то и приезжали на базу, где беседовали с руководством и с нами. Высшие же чины, повторюсь, к нам не заглядывали. Да и необходимости в этом не было.

- Накачки со стороны партийных руководителей имели эффект или же они пропускались футболистами мимо ушей?

- Накачки касались только тренеров. Именно они брали все на себя, мы же, футболисты, этого не чувствовали. Тренеры лишь передавали нам слова приезжавших в Конча-Заспу людей: мол, руководство просит, вы же понимаете... От нас лишь требовалось выходить на поле и играть.

- В свое время "Динамо" называли машиной по зарабатыванию очков. Такое определение раздражало?

- Мы к этому спокойно относились. Это определение считали глупостью. Отвечали на такие выпады своей игрой: мол, посмотрите, как мы играем, а потом говорите. Мы выходили на поле, играли и выигрывали. К тому же, сам факт зарабатывания очков разве является чем-то зазорным? Это футбол, в котором можешь как выиграть, так и проиграть.

- В вашей коллекции шесть золотых медалей чемпиона СССР - 1971, 1974, 1975, 1977, 1980 и 1981 годов. По части ценности какую из них выделили бы?

- Ну, конечно же, самую первую, добытую в 1971 году при Александре Севидове. Первая и является самой памятной и ценной. Хотя и остальные тоже многое для меня значат. И не случайно говорят, что первый раз можно выиграть, а вот что самое сложное - так это в дальнейшем доказать, что этот успех был не случайным.

- Выступая в составе сборной СССР, вам удалось выиграть бронзу Олимпийских игр 1976 года. Какое место отводите этому достижению в вашем личном рейтинге?

- Считаю, что мы могли и должны были добиться большего. Однако были нюансы, которые повлияли на нашу подготовку. Было много разных разговоров, а Москва ставила задачу непременно добыть только золото. Выиграв же бронзу, на сборную СССР ополчились, c футболистов чуть ли не сняли звание мастеров спорта. Хотя спустя всего четыре года, при тренерстве Константина Бескова, на домашней Олимпиаде-1980 в Москве сборная также заняла третье место, но получила награды, медали и почетные грамоты.

- В том олимпийском турнире сборная способна была на большее?

- (Уверенно). Да. Считаю, что должны были играть в финале.

- Что помешало? Может, пресловутый нефарт?

- Трудно сейчас сказать. Где-то нефарт, а где-то и мы сами виноваты. Это футбол. Раз ты не добился результата - значит, довольствуйся тем местом, которое ты заслужил.

- За главную команду страны вам удалось забить два мяча. Помните их?

- Первый раз отличился в 1975-м, в матче отборочного цикла чемпионата Европы со Швейцарией. В нем мы одержали крупную победу в Киеве - 4:1, я стал автором последнего гола в заключительной части игры. Помню, что закрутил мяч, и он, ударившись о стойку, отскочил в сетку. Второй гол записал на свой счет спустя год, на групповом этапе Олимпийских Игр в Канаде. Наша сборная встречалась с КНДР и взяла верх - 3:0. В том поединке мы дожали корейцев в последней четверти игрового времени. Я удвоил счет, откликнувшись на передачу Блохина. Забивал этот мяч в падении головой.

- Вы завершили активные выступления в футболе в 33 года. Не рано ли?

- Может быть, и рано. Но, к сожалению, это решение было не моим.

- Перед сезоном 1983 года "Динамо" возглавил Юрий Морозов. Вас списали со счетов?

- До сих пор не знаю, что произошло. "Динамо" поехало на сбор, а мне сказали, что я остаюсь в Киеве. Вот и все.

- Валерий Лобановский сыграл в вашей жизни немалую роль. Сначала вы были его подопечным, затем работали с ним много лет в "Динамо", в сборных ОАЭ, Кувейта и Украины...

- Он сыграл роль не только в моей жизни, но и в жизни каждого, кто с ним работал и тем или иным образом соприкасался. Ну и, естественно, для всей нашей команды. Да и не только для "Динамо" - Валерий Васильевич очень многое сделал и в мировом футболе. С ним мы провели вместе много лет - как в Украине, так и за рубежом. Лобановский - человек высочайшей культуры и в высшей степени профессионал. Он обладал замечательными человеческими качествами и знанием своего дела. Не зря один из немецких тренеров как-то признался, что когда киевское "Динамо" приезжало на сбор в Штутгарт, он смотрел его тренировки и все записывал. До сих пор этот специалист работает по конспектам Лобановского и добивается результатов.

- Что сохранили на память о Мэтре?

- Прежде всего, он у меня всегда в сердце. А что касается памяти о Валерии Васильевиче, то любая связанная с ним мелочь всегда со мной. Есть от него подарки, которые я храню и очень ими дорожу.

- Руку на пульсе футбольной жизни держать успеваете?

- Слежу за всеми событиями в чемпионате Украины, смотрю матчи, в которых играют украинские футболисты и команды. Не обязательно только лишь делать работу на своем рабочем месте. Футбол ведь не стоит на месте, а развивается. И за ним нужно обязательно следить. Особенно за играми чемпионатов таких стран, как Германия, Англия, Испания, а также за матчами с участием сборных в разных турнирах и команд, участвующих в еврокубковых розыгрышах.

- Что бы вы пожелали юным футболистам, мечтающим об успешной карьере?

- Во-первых, нужно любить футбол, а не себя в футболе. А во-вторых, надо очень серьезно относиться к своему делу и быть порядочным по отношению к игре миллионов, к своим коллегам. И, разумеется, всегда стремиться чего-то добиться. Ведь просто так играть в футбол смысла нет. Надо играть сердцем и душой, и любить этот вид спорта.