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Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой

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(1 голосов)

Этой ночью

Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой
Новина українською

В прошлом наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо госпитализирован в киевскую больницу с высокой температурой.

80-летний телеэксперт ТК Футбол сообщил, что ему уже оказали первую медицинскую помощь и температура упала.

Точный диагноз заболевания, с которым Сабо попал в больницу, неизвестный.

Напомним, что в редакции ТК Футбол - вспышка COVID-19.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) ТК Футбол коронавирус
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Источник:
footboom

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Комментарии (5)
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Бандеровець) (Одесса)
09.11.2020 в 13:53
Деду здоровья!
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0
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
09.11.2020 в 13:47
Пенисов всех позаражал...Здоровья деду
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0
0
Исследователь
09.11.2020 в 13:26
Скорейшего выздоровления.
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0
0
FCWROVY1 (Kyiv)
09.11.2020 в 11:07
Після матчу динамо шахтар!Хай Виздоровлює
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+1
-1
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
09.11.2020 в 10:44
Здоровья ветерану ! пусть выдуживает !
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+2
-1


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