Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой

В прошлом наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо госпитализирован в киевскую больницу с высокой температурой.

80-летний телеэксперт ТК Футбол сообщил, что ему уже оказали первую медицинскую помощь и температура упала.

Точный диагноз заболевания, с которым Сабо попал в больницу, неизвестный.

Напомним, что в редакции ТК Футбол - вспышка COVID-19.