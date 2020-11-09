Йожеф Сабо госпитализирован с высокой температурой
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В прошлом наставник национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо госпитализирован в киевскую больницу с высокой температурой.
80-летний телеэксперт ТК Футбол сообщил, что ему уже оказали первую медицинскую помощь и температура упала.
Точный диагноз заболевания, с которым Сабо попал в больницу, неизвестный.
Напомним, что в редакции ТК Футбол - вспышка COVID-19.
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Источник:footboom
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Комментарии (5)
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Бандеровець) (Одесса)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
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Исследователь
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FCWROVY1 (Kyiv)
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