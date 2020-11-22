Гармаш подписал новый длительный контракт с Динамо – ТаТоТаке

"Динамо" недавно подписало новый долгосрочный контракт с Денисом Гармашем, сообщает Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

По одной из версий, новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. У киевского клуба якобы накопились задолженности перед игроком, которые будут выплачены в рассрочку на протяжении всего контракта.

По их данным, за время выступлений в "Динамо" Гармаш получал до 2 миллионов "чистыми" в год, однако теперь его зарплата существенно сократилась, если вычесть долги клуба перед игроком.