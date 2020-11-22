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Гармаш подписал новый длительный контракт с Динамо – ТаТоТаке

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Гармаш подписал новый длительный контракт с Динамо – ТаТоТаке
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"Динамо" недавно подписало новый долгосрочный контракт с Денисом Гармашем, сообщает Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

По одной из версий, новое соглашение будет рассчитано на 5 лет. У киевского клуба якобы накопились задолженности перед игроком, которые будут выплачены в рассрочку на протяжении всего контракта.

По их данным, за время выступлений в "Динамо" Гармаш получал до 2 миллионов "чистыми" в год, однако теперь его зарплата существенно сократилась, если вычесть долги клуба перед игроком.

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В статье: ТаТоТаке
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Комментарии (2)
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zloyded (Киев)
22.11.2020 в 10:14
От нахіба таке писати? По-перше: якщо є борги - то одна справа! По-друге: це зовсім не означає, що новий - це багатомільйонний! Головне, щоб заголовок гучним був - правда?
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Dardolis (Первомайск)
22.11.2020 в 10:19
Кто видел эту передачу, тот точно не сможет понять, зачем ЮА Футбол их цитирует. Г.... программа хейтеров и мелющих чушь. Стыдно за вас ЮА футбол....
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