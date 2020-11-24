Заявка Барсы без Месси, потери Динамо и травма Златана. Главные новости за 23 ноября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Барселона" едет в столицу Украины без двух футболистов основного состава, информация от Луческу по поводу ростера киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Тесты донецкого "Шахтера" на COVID-19 перед встречей с "Боруссией М" в ЛЧ, неприятная травма Златана Ибрагимовича и результаты матчей понедельника. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.