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Заявка Барсы без Месси, потери Динамо и травма Златана. Главные новости за 23 ноября. Аудио

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Заявка Барсы без Месси, потери Динамо и травма Златана. Главные новости за 23 ноября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 ноября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

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"Барселона" едет в столицу Украины без двух футболистов основного состава, информация от Луческу по поводу ростера киевского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Тесты донецкого "Шахтера" на COVID-19 перед встречей с "Боруссией М" в ЛЧ, неприятная травма Златана Ибрагимовича и результаты матчей понедельника. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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