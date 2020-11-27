Ярослав Думанский вспомнил знакомство с Марадоной на молодежном чемпионате мира

61-летний экс-игрок "Карпат" (1977-1981) и "Динамо" (1981-1984) Ярослав Думанский вспомнил свою встречу со знаменитым аргентинским футболистом Диего Марадоной на молодежном чемпионате мира в Японии в 1979 году.

Прежде всего хочу выразить соболезнования семье Марадоны. Без преувеличения, это большая потеря для всего человечества, ведь аргентинец был легендой, одним из лучших в мире в своей профессии.

Наши пути с ним пересеклись в 1979 году на молодежном чемпионате мира в Японии. Сборная бывшего СССР, за которую я выступал, встречалась в финале с аргентинцами и уступила - 1:3. Один из голов в ворота сборной СССР, а защищал их Виктор Чанов из донецкого "Шахтера", со штрафного забил именно Марадона, его и признали лучшим игроком мирового форума.