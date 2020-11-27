Ярослав Думанский вспомнил знакомство с Марадоной на молодежном чемпионате мира
Поговорили и обменялись футболками
61-летний экс-игрок "Карпат" (1977-1981) и "Динамо" (1981-1984) Ярослав Думанский вспомнил свою встречу со знаменитым аргентинским футболистом Диего Марадоной на молодежном чемпионате мира в Японии в 1979 году.
Прежде всего хочу выразить соболезнования семье Марадоны. Без преувеличения, это большая потеря для всего человечества, ведь аргентинец был легендой, одним из лучших в мире в своей профессии.
Наши пути с ним пересеклись в 1979 году на молодежном чемпионате мира в Японии. Сборная бывшего СССР, за которую я выступал, встречалась в финале с аргентинцами и уступила - 1:3. Один из голов в ворота сборной СССР, а защищал их Виктор Чанов из донецкого "Шахтера", со штрафного забил именно Марадона, его и признали лучшим игроком мирового форума.
Мне повезло обменяться футболками с Марадоной. К этому времени она на видном месте в моем семейном спортивном музее. Есть там и золотые часы фирмы "Сейко", которым я был награжден, как автор самого быстрого гола чемпионата. Кстати, в этом соперничестве на 40 секунд мне удалось опередить именно Марадону.
А во время праздничного фуршета, на который были приглашены призеры чемпионата, мне удалось поговорить с Марадоной. Он запомнился своим обаянием и скромностью.
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