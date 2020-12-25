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Акценты. Игра вне игры, или Убить футбол

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(6 голосов)

Есть ли жизнь без офсайда?

Акценты. Игра вне игры, или Убить футбол
Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

«ФИФА и президент ассоциации Джанни Инфантино хотят внести коррективы в правило офсайда. Об этом сообщает France Football.

"Мы хотим увидеть, сможем ли мы улучшить это правило не из-за VAR, а потому, что мы хотим продвигать атакующий футбол… Вопрос в том, помогло бы это, если бы больше не было маргинального и удивительного офсайда».

Я правильно понял: если бы не было офсайда? Ведь мы уже слышали это – из уст технического директора ФИФА Марко ван Бастена еще четыре года назад.

Ладно, Мистер Жребий – бюрократ с юридическим образованием, которому, по-хорошему, так бы и тусоваться дальше в компании лотерейных шариков. Но Футболист, доставлявший радость миллионам, не может не понимать, что он предлагает сделать с самой популярной спортивной игрой.

Потому-то и первое, что приходит в голову многим из нас – это ассоциация Голландии с наркотиками. А второе – всепоглощающая страсть нынешней ФИФА к дешевому популизму. За которым, как говорят сведущие люди, скрывается финансовый интерес. Что ж, деньги портят все, и футбол не исключение. Теперь же они его могут попросту уничтожить.

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«Если отменить офсайд, у нападающих будет больше шансов поразить ворота соперников. Будет больше голов, а это то, чего ждут болельщики». Так говорил ван Бастен.

Коротко: если убрать вратарей, то голов будет еще больше. Сравнение корректно, потому что и то, и другое – неотъемлемая часть игры в футбол. А следовательно, отмена положения «вне игры» приведет к тому, что мы потеряем, собственно, эту игру. То есть вне игры окажется сам футбол.

Положа руку на сердце, офсайд – футбольное правило, которое доставляет зрителю наибольший процент негативных эмоций. Что называется, форменный облом и разочарование. Когда твоя команда вот-вот забьет, или хуже того – уже забила гол, раздается этот коварный свисток и неискушенная публика обрушивает лавину проклятий на лайнсмена, поднявшего флажок.

Сам был таким на заре туманной юности, но со временем, когда постиг футбол на уровне глубже детского фанатизма и статистики, понял предназначение данного правила и всю его необходимость. Посему удивлюсь каждому взрослому любителю футбола, который всерьез будет ратовать за отмену офсайда.

А ведь здесь речь ведет футбольный авторитет! И оттого звучит она из его уст просто чудовищно нелепо. Итак, что нам предлагают отменить?

Ограничение атакующих возможностей характерно для коллективных противоборств. Аналоги офсайда существуют и в хоккее (синяя линия), и в баскетболе (трехсекундная зона), и даже в водном поло, где на двухметровом расстоянии от ворот по бортам устанавливаются флажки, за которые запрещено заплывать без мяча. Это способствует продуманности атаки, ее динамичному развитию из глубины поля и (внимание!) зрелищности всего матча.

Положение «вне игры» в футболе существует столько же, сколько существует футбол. То есть, более полутора века. Разумеется, в течение этого времени, оно неоднократно подвергалось различным корректировкам.

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Дух футбола многие годы заключался в том, чтобы уравновесить атаку и защиту. Некоторые изменения по фиксированию положения «вне игры» были сделаны для того, чтобы оказать несколько лучшие условия для атаки. Но эта тактическая мера требует от арбитра и его помощника высокого внимания.

Не здесь ли собака порылась? Облегчить работу арбитров? Однако давайте послушаем самих судей. Вот, что они говорили еще одиннадцать лет назад, когда сия сумасбродная идея впервые посетила светлую голову тогдашнего президента ФИФА Блаттера.

Грэм Полл: «Я вообще такой футбол смотреть не буду. Отмена офсайда - это просто сумасшествие! Футбол в таком случае просто перестанет быть футболом. Будут одни забросы, забросы и еще раз забросы к воротам».

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Сергей Хусаинов: «Такое решение в корне изменит игру, сделает ее намного более примитивной. Защитники вообще не будут ходить вперед - это станет слишком опасно. А нападающие не будут возвращаться назад - какой в этом смысл?»

Юрий Баскаков: «Весь прогресс, все развитие футбола пойдет насмарку! Игра перестанет быть компактной, динамичной - игроки будут просто стоять в своих зонах и ждать мяча. По большому счету, футбол превратится в регби! Важнейшую роль в нем будут играть габариты».

Игорь Захаров: «Футбол превратится в футбол для ветеранов! Ведь офсайд придумали не просто так. Его придумали, чтобы футболисты на поле думали, а не просто пинали мяч куда попало».

На родине футбола бытует расхожее выражение: «Покажите мне ваших полузащитников, и я скажу, что у вас за команда». Без «вне игры» оно полностью потеряет всякий смысл. Как, собственно, и само амплуа хавбека, разве нет? Тогда при чем здесь вообще футбол?

Словом, если мы говорим об изменениях во благо игры, а не во вред ей, то речь можно вести лишь о какой-либо модификации, ограничении офсайда. Но никак не об его отмене.

Что-то подобное предлагают в комментариях наши читатели. Приведу в качестве характерного примера мнение одного из вас.

Может, лучше стоит просто ограничить зону, где фиксируется «вне игры»? Не полполя, как сейчас, а только четверть поля, или по линии штрафной площади, или вообще только штрафной площадью...

В любом случае, это более разумное предложение, нежели взять и отменить! Правда, для этого нужно футбол любить, а не использовать в чьих-либо чуждых игре интересах. Пусть даже в интересах невзыскательной публики, для которой, что футбол, что рестлинг – все едино.

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Самое страшное для любителей футбола заключается в том, что, по сути, происходит подмена самого термина «зрелищность». Если под нею понимать тупо количество голов, то да – именно такой футбол сегодня и нужен! И если народ на него повалит, и понесет свой лавандос – я вас умоляю, кто будет заморачиваться на чистоте игры!

С появлением системы ВАР в футболе, идея отмены офсайда получила новый импульс. Условный «ноготь в офсайде», безжалостно фиксируемый видеотехникой, вызвал бурю возмущения как у зрителей, так и у футбольных людей. Самое неприятное, что назад дороги уже нет, а впереди – тупик. И мы вновь услышали Инфантино: так, может, ну его на фиг – этот офсайд?

Англичане называли футбол джентльменской игрой для хулиганов. Без положения «вне игры» он рискует превратиться в плебейскую игру для недоразвитых.

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В статье: арбитры Марко ван Бастен ФИФА офсайд
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Комментарии (3)
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knmua(Киев) (Киев)
25.12.2020 в 17:01
Думаю что идея сократить зону оффсайда с полполя до линии штрафной площадки станет наилучшим вариантом. Во первых нападающие не смогут "пастись" у самых ворот, во вторых, что намного важнее, у защитников значительно урежется возможность создания "искуственного оффсайда" , особенно когда защитник перехватывает мяч в контратаке соперника, а отдать пас некому т.к. 4-5 партнеров находятся в оффсайде из-за того, что защитники соперников как огалтелые несутся к центру поля. В этот момент игроки не играют, а сдают зачет на 30-тиметровку. так же такое сокращение зоны оффсайда пойдет на пользу судейству, линейному судье гораздо легче будет определять оффсайд если ему не придется каждый раз соревноваться в скорости с игроками, что бы успеть занять правильную позицию. К тому же линейный сможет больше времени уделять ситуации на поле, чем поможет главному рефери.
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mykolazap (Запорожье)
25.12.2020 в 15:54
Вне игры надо упростить для определения как судьями, так и игроками и зрителями. Мне кажется лучший вариант- это не линии рисовать, а судить только когда явно видно, что атакующий игрок ближе к линии ворот. Пусть это будет в случае, если большая часть тела или даже если есть расстояние между игроком вне игры и последним игроком защищающейся команды. Как и руку, считать игру рукой только если идёт игра рукой, а не любое попадание в руку, независимо от того какая там площадь и прочий бред от Коллины. Как с ногой в баскетболе, выставляешь специально, мешаешь движению мяча намеренно - это игра рукой. И наказывать игроков за артистизм, пусть даже после матча. Хватит нас дурить.
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Алекс1955 (Донецк)
25.12.2020 в 16:23
Со всем согласен, только как определять расстояние между игроками? Если все отдать на откуп судье, то в пределе по усмотрению судьи может быть так, как у Инфантино. В идеале, можно предложить, что при "виде сбоку" не было видно"зазора" между нападающим и последним защитником. По идее, это может видеть боковой судья.
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