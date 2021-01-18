Удаление Месси, интерес Шахтера к вундеркинду и дубль Йовича. Главные новости за 17 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеДрама Барселоны, поражение Ювентуса, отставание Ливерпуля. Главные новости за 17 января
Яркий Суперкубок Испании, прагматизм Клоппа и Сульшера в матче между "Ливерпулем" и "МЮ", а также эффектная победа "Интера" над "Юве", но и это не все наши новости на сегодня. Успехи и поражения наших за границей, феерия Луки Йовича и интерес донецкого "Шахтера" к 17-летнему форварду "Флуминезе". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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