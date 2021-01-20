Бразильская охота Шахтера, "слово пацана" Шахаба, блеск и позор Козловского. ТаТоТаке №203

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив обсуждают основные трансферные истории зимнего окна: Чем закончится история с Шахабом? Купит ли "Шахтер" бразильцев? Покинет ли Кухаревич "Рух"?

Что за исландец приехал во Львов? Намного сильнее ли стала "Ворскла"? Усилит ли Мудрик Шахтер? Кроме того в выпуске - острая политическая тема из защитником "Оболони", хитрая схема "Черноморца", топ украинских комментаторов и веселая ретро-история "Динамо" и "Металлиста".

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