Отставка Лэмпарда, новичок Десны и цена Яремчука. Главные новости за 25 января. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Фрэнк покинул "Челси", "Барселона" должна много денег за свои покупки, а "Гент" отказывается продавать Яремчука, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты спаррингов СК "Днепр-1" и "Десны", победа лондонского "Тоттенхэма" в Кубке Англии и триумф "Атлетика" в Ла Лиге после Суперкубка. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.