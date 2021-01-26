Отставка Лэмпарда, новичок Десны и цена Яремчука. Главные новости за 25 января. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 25 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Фрэнк покинул "Челси", "Барселона" должна много денег за свои покупки, а "Гент" отказывается продавать Яремчука, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты спаррингов СК "Днепр-1" и "Десны", победа лондонского "Тоттенхэма" в Кубке Англии и триумф "Атлетика" в Ла Лиге после Суперкубка. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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